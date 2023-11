Nuovo taglio nella Manovra con lo sgravio per le mamme che si stringe: solo un anno per chi ha due figli

Passa da 3 a 1 anno il periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli previsto nella legge di bilancio.

Dunque l’esecutivo si avvia a procedere con un altro taglio per quel che riguarda la Manovra.

Come cambia lo sgravio

Una errata corrige inviata ieri dal governo in Senato cambia, infatti, il comma 2 dell’articolo 37 della manovra prevedendo che lo sgravio contributivo (al 100% fino a 3mila euro e fino al decimo anno di età del figlio più piccolo) per le mamme con due figli sia solo fino al 31 dicembre 2024 e non fino al 2026.

Resta invece triennale quello previsto per le mamme dipendenti a tempo indeterminato con tre figli fino al 18esimo anno di età del figlio.

Schlein attacca Meloni: “Sta tradendo le donne”

La segretaria Pd Elly Schlein, intervistata da Corrado Formigli all’evento “Elle active!” all’Università Cattolica di Milano, ha attaccato l’esecutivo: “Il governo sta tradendo tutte le promesse”.

E ancora: “Meloni colpisce le donne, non le aiuta. Critico spesso questo governo perché volta le spalle alle donne nelle scelte che fa. Cosa fa il governo guidato per la prima volta da una premier donna? Colpisce le donne sulle pensioni e tradisce le promesse sui nidi”.

Fonte foto: ANSA

“Il premier non si batte per le altre donne – ha aggiunto la segretaria del Pd – C’è una bella differenza tra la leadership femminile e femminista. Sono diverse, e penso che la leadership femminile non basti e forse quello che stiamo vedendo al governo ne è la dimostrazione, perché non ce ne facciamo niente di una premier donna se non si batte tutti i giorni per portare con sè le altre donne, per migliorare la condizione di vita e di lavoro di tutte le altre donne del Paese”.

“Meloni aumenta le tasse e volta le spalle a mamme, papà e nonni”

“Penso che stiano tradendo una per una tutte le promesse – ha ribadito Schlein -. Giorgia Meloni è impegnata a presentare il suo pasticcio di riforma costituzionale come la madre di tutte le riforme mentre volta le spalle alle madri e ai padri nel momento in cui aumenta le tasse sui pannolini, sui prodotti per l’infanzia, sugli assorbenti. Volta le spalle alle nonne e ai nonni perché fanno cassa sulle pensioni, perché non mettono risorse sulla non autosufficienza, perché tagliano sulla sanità”.

“Quindi noi come Pd continueremo a insistere sulla difesa della sanità pubblica, sulla scuola pubblica perché voltano le spalle anche alle figlie e ai figli. Perché il diritto allo studio manca completamente in questa Manovra”, ha concluso la leader del Pd.