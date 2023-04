Nuovo sintomo del Covid con la variante Arturo che colpisce soprattutto i bambini: cosa succede agli occhi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un nuovo sintomo del Covid-19 sta emergendo con la sottovariante ‘Arturo’, responsabile dell’ondata di casi che sta investendo l’India: un rossore unito a bruciore agli occhi diffuso soprattutto tra i bambini, simile a una congiuntivite allergica, che raramente era stato riscontrato nelle manifestazioni della malattia con le altre mutazioni di Omicron.

Covid, la nuova ondata in India per la variante ‘Arturo’

Come riportato da ‘Repubblica’, a differenza di Europa e Stati Uniti dove l’emergenza pandemica sembra essere ormai definitivamente scemata, l’India sta vivendo una nuova fase di contagi. Secondo il ministero della Salute del Paese asiatico i nuovi casi di Covid-19 sono arrivati a toccare quasi quota 8mila in 24 ore, il numero più alto registrato negli ultimi sette mesi.

Fonte foto: ANSA Medico a lavoro in un reparto di Terapia intensiva di un ospedale indiano

A causare la nuova ondata è la diffusione della sottovariante Xbb.1.16, chiamata ‘Arcturus’, ultima della famiglia Omicron, più veloce rispetto alle precedenti, ma meno letale. In India questa mutazione del Sars-CoV-2 è diventata predominante e, nonostante l’impennata dei contagi non sia accompagnata da una crescita di ricoveri e decessi, il sistema sanitario del Paese si sta preparando a un eventuale balzo della curva epidemiologica, rinforzando la rete delle terapie intensive.

In questo quadro, alcuni stati indiani, come quello del Kerela, sono stati costretti a reintrodurre l’obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici e per le categorie più esposte al rischio trasmissione.

La variante Arturo è stata rilevata in 22 Paesi in tutto il mondo, tra i quali anche nel Regno Unito dove, anche se sono stati segnalati meno di 100 casi, la UK Health Security Agency (UKHSA) ha innalzato il livelli di allerta per il boom di casi registrati in India.

Covid, il nuovo sintomo della variante Arturo

La variante Arturo si distingue dalle altre per una diffusione maggiore tra la popolazione in età infantile ed è caratterizzata da nuovo sintomo che colpisce i bambini, rilevato e descritto dal pediatra indiano Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell’Accademia indiana di pediatria e componente dell’iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“Sono ricominciate, negli ultimi giorni, le segnalazioni di casi pediatrici di Covid dopo un intervallo di 6 mesi – scriveva l’esperto su Twitter giovedì scorso – Sembra emergere un fenotipo infantile: neonati trattati con febbre alta, raffreddore e tosse e congiuntivite pruriginosa e non purulenta con occhi appiccicosi, non osservati nelle precedenti ondate“.

