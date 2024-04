Nuovo possibile sintomo di tumore al colon scoperto dai medici nelle feci di un paziente: a cosa stare attenti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I medici potrebbero aver scoperto un nuovo sintomo del tumore al colon, collegato alle feci dei pazienti. La novità si inserisce in un contesto in cui i casi di tumore al colon sono descritti come “in aumento” negli under 40. A descrivere questo scenario è stato il dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale presso il Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo medico presso lo Yale Cancer Center.

L’allarme sui casi di tumore al colon in aumento

Il motivo per cui i casi di tumore al colon sono in aumento per gli under 40 non è noto.

Michael Cecchini, in alcune dichiarazioni riportate da ‘Il Messaggero’, ha spiegato: “Gli esperti pensano che si tratti di qualcosa di legato allo stile di vita e all’ambiente, ma non abbiamo ancora la certezza”.

Il nuovo possibile sintomo del tumore al colon

Il nuovo segnale di allarme per il tumore al colon sono le feci più sottili del normale. La scoperta si deve al caso di un paziente che ha notato che, per l’appunto, le sue feci erano più sottili del normale e che lamentava anche diarrea e perdita di peso. Il paziente credeva di avere la sindrome dell’intestino irritabile, ma un controllo ha rivelato che aveva un cancro al colon al quarto stadio.

Michael Cecchini ha spiegato che i medici, a volte, visitano pazienti le cui “feci hanno uno spessore e una dimensione come una matita, che potrebbe essere sintomo del tumore al colon“. L’esperto ha aggiunto, inoltre, che ciò tende a verificarsi se i tumori sono presenti vicino all’estremità del colon o se rivestono l’intero del colon stesso, restringendo le pareti attraverso le quali passano le feci.

Il dottor Jeffrey Dueker, gastroenterologo dell’UPMC e professore associato di gastroenterologia presso la School of Medicine dell’Università di Pittsburgh, ha dichiarato che la cosa più preoccupante è che le feci sottili sono sempre più frequenti. Secondo Dueker, qualsiasi alterazione evidente nelle abitudini intestinali potrebbe essere un potenziale campanello d’allarme, anche se non sempre è un segno di cancro al colon.

I principali sintomi dei tumori al colon-retto

In un aggiornamento pubblicato da ‘Iss Salute’ nell’aprile 2023, è spiegato che i principali disturbi (sintomi) causati dai tumori al colon-retto sono:

presenza di sangue nelle feci;

alterazione della motilità intestinale, costipazione o diarrea;

perdita di peso senza causa apparente;

dolore localizzato all’addome o all’ano;

gonfiore addominale;

prurito anale;

meteorismo;

mucorrea;

stanchezza.

‘Iss Salute’ ha tenuto a precisare, però, che tali disturbi non sempre indicano la presenza di un tumore al colon-retto, dal momento che possono essere associati a molte altre malattie intestinali.