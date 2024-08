Nuovo libro su Bill Gates: "Non poteva essere lasciato solo con le stagiste, l'ex moglie furiosa per anni"

Ombre sul passato di Bill Gates. A gettarle è Anupreeta Das, giornalista del New York Times che ha scritto il libro “Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and his quest to shape our world”. Traducendo in italiano, il titolo è “Miliardario, nerd, salvatore, re: Bill Gates e la sua missione per plasmare il mondo”. Lo scritto sarà disponibile a partire dal 13 agosto. Il Daily Mail ha pubblicato le prime indiscrezioni. Particolarmente ‘pericolose’ quelle riguardanti il rapporto tra il magnate e le stagiste di Microsoft.

Bill Gates e il controverso rapporto con le stagiste di Microsoft

Secondo quanto anticipato dal Daily Mail, Bill Gates viene descritto nel libro “come un bambino in un negozio di caramelle”, quando si trovava innanzi alle stagiste che iniziavano a lavorare in Microsoft.

Anupreeta Das, in base alle informazioni raccolte, spiega che al magnate, a un certo punto, è stato addirittura vietato di rimanere solo con le giovani.

Fonte foto: ANSA

La moglie di Bill Gates “furiosa per anni”

Das sostiene che Gates abbia tradito in più occasioni l’allora moglie Melinda (il matrimonio si è concluso nel 2021, dopo 27 anni di unione) che avrebbe saputo di diverse scappatelle. L’infedeltà del marito l’avrebbe resa “furiosa per anni”.

Melinda si sarebbe accorta che l’agenda del marito – rivela sempre Das – sarebbe stata piena di “impegni” senza spiegazione. Per questo avrebbe almeno una volta mandato a casa l’intero staff di sicurezza di Gates, non fidandosi del personale che stava vicino al consorte

Inoltre Melinda avrebbe intimato alla governante di non dare a nessuna donna che chiamava a casa il numero diretto di Bill. La goccia che però avrebbe fatto definitivamente traboccare il vaso nella relazione sarebbe stata la rivelazione dei dettagli del legame del marito con Jeffrey Epstein.

Epstein, deceduto in carcere dove stava scontando una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, avrebbe provato a sfruttare la sua amicizia con Gates per riabilitare la sua immagine dopo essere finito in manette per pedofilia.

Anupreeta Das scrive nel libro che il fondatore di Microsoft in alcuni frangenti avrebbe parlato di Epstein come di un suo “amico” e che il tempo passato con lui l’avrebbe definito come una “avventura”. “Di tutte le stelle che costellavano l’universo oscuro di Epstein, Gates era la più brillante”, chiosa la giornalista del NYT.

La risposta di Bill Gates ai racconti di Anupreeta Das

In una nota, Gates ha commentato le indiscrezioni relative al libro di Das, affermando che ciò che è stato scritto è frutto “quasi esclusivamente di dicerie di seconda e terza mano e fonti anonime“.

Per il magnate, il libro sul suo conto contiene “accuse altamente sensazionalistiche e falsità che ignorano i fatti reali e documentati che il nostro ufficio ha fornito all’autrice in numerose occasioni”.

Gates ha inoltre evidenziato che già in passato aveva rimarcato “il suo profondo rammarico per aver incontrato Epstein, con il quale si è incontrato solo per discutere di filantropia“.

Dal canto suo, la giornalista Das ha sottolineato che le informazioni le ha raccolte da “centinaia di interviste con dipendenti attuali e ex della Fondazione Gates, di Microsoft, di accademici, di organizzazioni no profit e di persone con una conoscenza approfondita dell’universo Gates”.