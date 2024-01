Nuovo libro di Roberto Vannacci "Il coraggio vince", l'autobiografia del generale dopo "Il mondo al contrario"

Che decida di candidarsi alle elezioni Europee 2024 o meno, il generale Roberto Vannacci ha scelto di sfruttare l’attenzione mediatica per scrivere un nuovo libro dopo Il mondo al contrario. Si tratta di un’autobiografia dal titolo Il coraggio vince, che uscirà il 12 marzo in libreria per Piemme, come confermato dalla casa editrice.

La nota della casa editrice Piemme sul libro “Il coraggio vince”

Sul sito di Piemme, casa editrice che pubblicherà il secondo libro del generale Roberto Vannacci, viene spiegato che le pagine saranno 272.

Ma viene anche svelato il perché del titolo Il coraggio vince:

Il generale più famoso d’Italia, autore del libro più venduto e discusso del momento, “Il mondo al contrario”, torna in libreria con la sua autobiografia. Un volume molto personale, che accompagna il lettore alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l’impossibile. Alla fine, il coraggio vince.

La data di uscita non è un dettaglio

Il secondo libro del generale Vannacci uscirà il 12 marzo nelle librerie, e il tempismo non passa inosservato.

Mancheranno infatti solo 88 giorni alle elezioni Europee dell’8-9 giugno 2024.

Anche il titolo scelto, Il coraggio vince, ha tutte le carte per poter funzionare come slogan di una campagna elettorale.

La corte della Lega di Salvini

La nuova autobiografia del militare, quindi, fa pensare che possa effettivamente sciogliere ogni tipo di riserva e candidarsi a europarlamentare.

Magari potrebbe cedere alle lusinghe della Lega di Matteo Salvini, che lo corteggia da tempo.

Anche mercoledì 17 gennaio, il ministro ha ribadito ad Agorà – trasmissione in onda su Rai 3 – che la Lega sta seriamente pensando alla candidatura di Roberto Vannacci alle Europee.

Il generale, intervistato dopo le parole del leader del Carroccio, ha però spiegato che valuterà anche altre proposte prima di prendere una decisione.