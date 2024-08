Nuovo giallo nel caso Emanuela Orlandi: l'indizio dell'Amerikano su Alberto era vero. Cosa disse alla famiglia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un giallo profondo, senza fine apparente, quello che vede la famiglia Orlandi impegnata nella ricerca della verità da 40 anni. Nel tempo si sono susseguite dichiarazioni, voci e mezze scoperte, così dopo le dichiarazioni del giudice Martella alla vigilia dell’uscita del libro rivelazione, vengono confermate le parole dell’Amerikano su Alberto. Le due teorie si scontrano, ma non si escludono, anche se – come ormai aleggia sul caso da 4 decenni – tutto sembra una grande e fitta operazione di “distrazione di massa”.

La verità dell’Amerikano

Figura tanto emblematica quanto discussa del caso Emanuela Orlandi, l’Amerikano sembra aver dato un’informazione vera e confermata anche dalla famiglia. Si tratta di un dettaglio piccolo, forse marginale per l’intera vicenda, ma che apre una serie di altre domande.

Secondo l’Amerikano, Emanuela si era presa una cotta per Alberto, un compagno del corso di musica. Il ragazzo, all’epoca dei fatti 19enne, aveva iniziato da un mese il servizio militare.

Foto di Emanuela Orlandi durante una manifestazione

La famiglia Orlandi ha confermato le parole. Pare infatti che Emanuela avesse detto qualcosa in merito ad Alberto alla madre. Inoltre la giovane era ricambiata. Una verità, quindi, che apre un’altra serie di domande. La prima: come faceva l’Amerikano ad avere questa informazione?

Ci sono dubbi su Alberto?

Il giovane che ricambiava i sentimenti di Emanuela Orlandi era proprio Alberto, il 19enne impegnato nel servizio militare. Il ragazzo, la sera della scomparsa, era in licenza.

Un ulteriore pista si apre? Sembra proprio di no, perché Alberto è stato prima dalla famiglia a Ostia e poi in ospedale per togliere delle verruche a una mano. Secondo quanto è riportato in queste ore, il giovane vi è rimasto per due notti.

Nessuna nuova pista, ma nuove domande sulle verità che l’Amerikano poteva conoscere al momento del fatto.

Caso Emanuela Orlandi: le novità

Di recente l’attenzione sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori si è riaccesa. Il combustibile è stato l’annuncio dell’uscita del nuovo libro del magistrato che seguì il caso.

Ilario Martella, in diverse interviste, ha spiegato il focus del libro “Emanuela Orlandi. Intrigo Internazionale. La verità che nessuno ha ancora raccontato sul mistero più oscuro della storia italiana” edito da Ponte alle Grazie. In questo racconta che “Emanuela Orlandi è stata uccisa subito, il suo rapimento fa parte di un intrigo internazionale”.

A confermare la sua tesi una serie di documenti che legano i casi Orlandi e Gregori a Wojtyla, servizi segreti tedeschi e bulgari nel contesto della Guerra Fredda.