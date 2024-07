Terence Hill, 85 anni compiuti lo scorso marzo, ha confermato che è in arrivo un nuovo film su Trinità, il pistolero più amato degli spaghetti western.

Cosa ha svelato Terence Hill sul nuovo film su Trinità

L’annuncio di Terence Hill, al secolo Mario Girotti, è arrivato a margine dell’inaugurazione, ad Amelia, della nuova piscina comunale intitolata al suo grande amico e collega Carlo Pedersoli, da tutti noto come Bud Spencer, con cui ha formato una delle coppie cinematografiche più conosciute e apprezzate a livello internazionale.

Queste le sue parole, riportate dall’agenzia Ansa, sul ritorno di Trinità, a 54 anni di distanza dall’uscita di Lo chiamavano Trinità…: “Un nuovo film su Trinità? Sì, ci sto lavorando e lo potremo vedere tra un anno. Il titolo ce lo abbiamo, ma non vogliamo svelarlo”.

Fonte foto: IPA

Bud Spencer e Terence Hill in una scena del film “…continuavano a chiamarlo Trinità” (1972).

Cosa ha detto Terence Hill su Bud Spencer

Nella stessa occasione, Terence Hill ha parlato anche del suo collega e amico Bud Spencer e della città di Amelia: “Sono molto contento per l’intitolazione al mio carissimo amico Bud e di essere in Umbria, con tutta questa gente molto gentile. Mio papà era di Amelia e mi ha detto tutte le cose belle di Amelia, a cui sono molto affezionato”.

Le anticipazioni sul nuovo film su Trinità con Terence Hill

Nel mese di marzo del 2023, Terence Hill aveva già parlato di un possibile nuovo film su Trinità, nel corso di un’intervista a Sette: “Non volevo più girare un western. Pensavo fosse inutile, di aver già fatto tutto e che non avrei potuto fare di meglio. Poi ho trovato un libro con la storia vera di una suora italiana emigrata a fine Ottocento in America dall’entroterra ligure con la sua famiglia contadina e poverissima. Da Cincinnati, sola, ha deciso di andare nel West”.

L’attore e regista aveva poi svelato: “Il film si apre così: si vede Trinità sulla sua famosa ‘lettiga’ e poi lei, la suora, circondata da tre minacciosi cow boy”.

E ancora: “Lui capisce che è in pericolo e la salva. Da qui comincia la storia che si intitola Trinità, la suora e la Pistola. Dove la Pistola è Billy the Kid perché lei nella sua vita incontrò davvero Billy the Kid. Sono 18 mesi che lavoriamo alla sceneggiatura, tra varie difficoltà come è normale. Spero di partire in estate a girare in Abruzzo. Faccio anche la regia di questo mio spaghetti western di Trinità che si intreccia con i personaggi veri del West come Billy the Kid. La suora nel film si chiama Blandina, il vero nome era Rosa Maria Segale”.