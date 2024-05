Nuovo film della serie del Signore degli Anelli con "La caccia a Gollum" di Peter Jackson: la data di uscita

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un nuovo attesissimo film ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli è in arrivo. Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum (titolo provvisorio) sarà il primo capitolo della nuova saga ambientata nell’universo fantasy nato dalla penna dello scrittore J.R.R. Tolkien, magistralmente trasposto su schermo a inizio anni Duemila dal regista Peter Jackson. L’uscita del film è prevista per il 2026.

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, la data d’uscita

La notizia è stata annunciata da David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, come riportato anche da Wired.it.

La pellicola, che si chiamerà The Hunt for Gollum (La caccia a Gollum), avrà come regista proprio l’attore dell’iconico personaggio (celebre per la frase “Il mio tessssoro”) nella trilogia cinematografica, il britannico Andy Serkis.

Per il momento sappiamo che il film uscirà nel 2026.

Coinvolto anche il regista Peter Jackson

Coinvolto nel progetto anche il regista della trilogia originale e di quella de Lo Hobbit, Peter Jackson, nel ruolo di produttore.

Lavoreranno alla sceneggiatura Fran Walsh e Philippa Boyens. “Saranno coinvolti in ogni passaggio del progetto” ha dichiarato Zaslav. L’obiettivo è di “esplorare ogni possibile storyline non ancora raccontata”.

I primi rumors sul nuovo film

La conferma del progetto, dopo diverse voci sull’intenzione di Warner Bros di produrre nuovi film legati a Il Signore degli Anelli, era arrivata lo scorso febbraio.

David Zaslav aveva infatti spiegato di aver concluso un accordo per creare “diversi” film ambientati nell’universo fantasy nato dalla mente del britannico J.R.R. Tolkien a metà Novecento.

“Non vediamo l’ora di confrontarci per capire la loro visione su come continuare la saga”, avevano aggiunto in quell’occasione parlando di Jackson, Boyens e Walsh.

Il film d’animazione de Il Signore degli Anelli

La caccia a Gollum non sarà l’unico ritorno sul grande schermo de Il Signore degli Anelli. Un film d’animazione intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim uscirà infatti nelle sale il prossimo 13 dicembre.

L’opera, diretta dal giapponese Kenji Kamiyama, è ambientata due secoli prima degli eventi de Lo Hobbit, all’epoca della sanguinosa guerra di Rohirrim, conflitto guidato da Helm Mandimartello, il fondatore del Fosso di Helm.