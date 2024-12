Nuovo Codice della strada in vigore da oggi sabato 14 dicembre: le novità su multe, autovelox e alcoltest

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Approvato il testo del Nuovo Codice della Strada: il Decreto Milleproroghe sancisce la proroga dello stop all’adeguamento ai prezzi delle sanzioni. L’importo delle multe, dunque, non cambierà e non sono previsti aumenti per il 2025. Tuttavia, scatta la stretta su autovelox, uso del cellulare in auto e guida in stato di ebbrezza. Inasprite le pene per coloro che abbandonano animali in strada.

Nuovo Codice della Strada, stop agli aumenti per le multe

Operativo dal 14 dicembre, il Nuovo Codice della Strada prevede diverse novità per gli automobilisti.

Per quanto concerne le multe, l’aumento precedentemente annunciato non si concretizzerà. Infatti, grazie al Decreto Milleproroghe, l’atteso adeguamento che avrebbe dovuto maggiorare le sanzioni del 6% è slittato nuovamente.

Il governo ha optato per questa decisione a causa delle attuali difficoltà economiche generali, confermando quindi il congelamento degli importi delle sanzioni che è operativo da due anni.

Confermate però la stretta per chi usa il cellulare alla guida e le nuove sospensioni per eventuale superamento dei limiti di velocità.

In caso di utilizzo del cellulare alla guida, la multa varia dai 250 ai 1.000 euro. Inoltre, per chi usa il cellulare alla guida di un mezzo e ha meno di 10 punti sulla patente dovrà fare i conti con la sospensione del documento per 10 giorni. La sospensione sale a 15 giorni in caso di punti residui più bassi.

La multa, per le recidive, sale a 1.400 euro.

La stretta sui limiti di velocità e la novità per gli autovelox

Sanzioni in aumento anche per chi supera i limiti massimi di velocità. Fino a 40 km/h, la sanzione varia tra 173 e 694 euro.

Se il limite viene superato in centro abitato e in caso di recidiva, l’importo della multa varia invece dai 220 agli 880 euro, con immediata sospensione della patente fino a 30 giorni.

Per coloro i quali, nel medesimo tratto e in un’ora di tempo, prenderanno più sanzioni con autovelox, dovranno saldare solo la multa più elevata con una maggiorazione di un terzo dell’importo.

Alcoltest e altre modifiche confermate

Per quanto concerne alcoltest e guida in stato di ebbrezza, le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico.

La multa varia cioè va da 573 a 2.170 euro per valori tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, con sospensione della patente da tre a sei mesi. Se il tasso alcolemico varia tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, le conseguenze diventano più gravi: si rischiano l’arresto fino a sei mesi, una multa da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Nei casi in cui il valore superi 1,5 grammi per litro, le pene includono l’arresto da sei mesi a un anno, una multa che varia da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente per un periodo da uno a due anni.

È stato inoltre introdotto l’alcolock, un dispositivo che misura il tasso alcolemico del conducente attraverso un piccolo etilometro installato sull’automobile. Prima di mettersi alla guida, è necessario utilizzarlo, e, in caso di positività, il veicolo non si accende.

Tra le novità previste dal Nuovo Codice della Strada, infine, il ritiro della patente in caso di abbandono di animali in strada. In dettaglio, si rischia la sospensione del documento per un periodo che varia da sei mesi a un anno.

Se l’abbandono è causa di incidenti, si rischia la pena detentiva fino a sette anni.

Non solo: dal 14 dicembre i monopattini avranno obbligo di assicurazione e di guida con targa.

Infine, i neopatentati potranno guidare supercar con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW, ma il divieto di guida passa da uno a tre anni.