Nuovo caso di truffa del 'pacco' a Casal di Principe: al posto del cellulare di 700 euro un brik di succhi

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Caserta per truffa attraverso la tecnica del “pacco”. L’episodio è avvenuto a Casal di Principe, dove la vittima ha segnalato l’accaduto alle autorità.

La dinamica della truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima aveva concordato un prezzo di 700 Euro per l’acquisto di un telefono cellulare. Tuttavia, durante la contrattazione, il venditore ha consegnato un borsello identico contenente una confezione di succhi di frutta in “brik”, anziché il telefono promesso.

Indagini e ritrovamenti

Gli agenti, dopo aver condotto accertamenti investigativi, hanno rintracciato il sospettato nell’agro aversano. All’interno della sua vettura sono state trovate altre due “pochette” identiche, contenenti rispettivamente un telefono cellulare e una confezione di succhi di frutta.

Conseguenze legali

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa. Inoltre, è stato avviato un procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che vieta il ritorno nel comune interessato. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Casal di Principe.

Fonte foto: IPA