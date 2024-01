Nuove rivelazioni sulla morte della regina Elisabetta e sul futuro re Carlo: era andato a raccogliere funghi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un libro che uscirà a breve ha svelato nuovi dettagli in merito gli ultimi istanti di vita della regina Elisabetta, morta nel settembre 2022 mentre il figlio, il futuro re Carlo, era uscito per andare a raccogliere funghi. L’allora principe non sarebbe quindi riuscito a vedere la madre prima che morisse, nonostante sia sempre rimasto al suo capezzale.

Le rivelazioni in un nuovo libro

Uscirà il prossimo giovedì 18 gennaio, in tutto il Regno Unito, il libro Charles III: New King, New Court. The Inside Story, scritto dal biografo reale Robert Hardman.

In questa nuova pubblicazione sulla Royal Family, vengono descritte in dettaglio le ultime ore di vita della regina Elisabetta II, morta l’8 settembre 2022 nel castello di Balmoral, residenza privata della Famiglia reale britannica.

Re Carlo III, in seguito all'incoronazione del 6 maggio 2023, quando è diventato ufficialmente nuovo re in seguito alla morte della regina Elisabetta

Nel libro sono anche raccontate le ultime ore da principe di Carlo, il figlio della regina che, in seguito alla morte della madre, è stato incoronato re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth con il nome di Carlo III.

La prima volta da re di Carlo

Secondo le anticipazioni del libro, il futuro re Carlo è stato informato della morte di sua madre mentre si trovava al volante della sua macchina, dopo averla lasciata a Balmoral per andare a raccogliere funghi nel tentativo di “schiarirsi le idee”, dopo aver trascorso un’ultima ora al capezzale della madre.

L’allora principe Carlo si sarebbe fermato mentre il suo aiutante più anziano rispondeva alla chiamata, prima di venir chiamato “Vostra Maestà” per la prima volta. Pare inoltre che Carlo non sia riuscito a comunicare a suo figlio, il principe Harry, la morte della nonna prima che la notizia fosse resa pubblica dalla BBC.

Secondo il biografo reale, sebbene Charles sapesse che sua madre stava morendo, aveva valutato male quanto ancora le restava da vivere, da qui la sua decisione di andare a cercare funghi nei boschi intorno alla sua residenza a Balmoral.

La morte della Regina Elisabetta

Pare difatti che Carlo si sia allontanato da Balmoral con l’impressione che la regina “avesse giorni, non ore, da vivere”. Queste rivelazioni vanno quindi a smentire quelle presenti in un libro dello scrittore reale Robert Jobson, secondo il quale Carlo era stato richiamato a Balmoral ed era arrivato al capezzale di sua madre in tempo per stare con lei durante il trapasso.

In una nota (che ora si trova negli Archivi Reali), scritta dal segretario della regina Sir Edward Young l’8 settembre 2022 e pubblicata dal Daily Mail, la morte della sovrana viene registrata come “molto tranquilla”, e secondo il segretario “non si sarebbe accorta di nulla”.