Nuove regole Covid: niente tampone per uscire dall’isolamento, ma obbligo di mascherina

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

In seguito all’approvazione della legge sui rave party, avvenuta nell’ultimo giorno del 2022, è arrivata la nuova circolare del ministero della Salute riguardo le nuove regole sul Covid.

La durata dell’isolamento per i positivi asintomatici si riduce a cinque giorni e, sempre per i malati privi di sintomi, scompare l’obbligo di tampone per determinare la fine della quarantena.

Stop ai tamponi per uscire dall’isolamento

Nella circolare, firmata dal direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, è chiarito che per “i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare”.

Fonte foto: ANSA Il risultato di un tampone per rilevare il Covid-19

E nel caso in cui non si abbiano sintomi, sarà possibile terminare l’isolamento anche prima dei 5 giorni, purché un tampone effettuato “presso struttura sanitaria/farmacia” dia risultato negativo.

Immunodepressi e operatori sanitari

Discorso invece diverso per i soggetti immunodepressi, per i quali la quarantena “potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo”.

Per quanto riguarda poi gli operatori sanitari, il ministero definisce che “se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo”.

Ingresso in Italia dalla Cina

Una nota a parte riguarda poi gli ingressi sul territorio nazionale dei cittadini in arrivo dalla Cina, che sono già obbligati a fare un tampone in seguito alla recente nuova ondata di Covid.

Secondo la circolare “i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare”.

Nuove indicazioni sulle mascherine

In ogni caso, anche con tampone negativo, resta obbligatorio, “a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici)”.

Resta valida la raccomandazione, che non è un obbligo, di “evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati”. Come specificano dal ministero però, “queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare”.