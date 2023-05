Nuova operazione per Fedez dopo la rimozione del tumore al pancreas: i medici hanno dovuto aprire la cicatrice

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Federico Lucia, in arte Fedez, è tornato sotto ai ferri: il cantante e volto televisivo ha annunciato tramite storie Instagram di essere stato sottoposto a una nuova operazione dopo la rimozione del tumore al pancreas, ma in questo caso è stato solo per motivi “estetici”.

Perché Fedez è stato operato di nuovo

È passato poco più di un anno da quando Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano per un tumore, una vicenda personale che ha destato molto clamore nel mondo dello spettacolo e ha spinto diverse personalità a esprimergli vicinanza – compreso Vittorio Feltri.

Il cantante sembra essersi ripreso, ma come ha svelato lui stesso è tornato in sala operatoria: “Oggi tolgo dei punti, non ve l’ho raccontato ma ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice sulla pancia”.

Fonte foto: IPA Fedez e Chiara Ferragni, la coppia è sposata dal 2018 e hanno due figli, Leone e Vittoria

A quanto pare, durante la precedente operazione o il periodo di convalescenza, alcuni di quei punti si sono riaperti: “Avevo dei buchi sulla pancia – ha detto Fedez, soddisfatto ora di come stanno le cose – Finalmente avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica“.

Che tipo di tumore ha avuto il rapper

Fedez è stato ricoverato lo scorso 22 marzo 2022, dopo una diagnosi di tumore al pancreas. Si tratta nello specifico di una neoplasia dall’acronimo NET, ovvero tumore neuroendocrino, che si forma attraverso la combinazione di cellule endocrine presenti in un organo.

Si forma più frequentemente nello stomaco, nell’intestino, nei polmoni e appunto nel pancreas. Rappresenta meno dello 0,5% dei tumori maligni e si stima che in Italia ci siano tra i 4 e i 5 nuovi casi all’anno ogni 100 mila persone, per un totale di circa 2.700 diagnosi (dati del San Raffaele).

In molti casi i NET presentano una crescita lenta e poco aggressiva, ma con alcune eccezioni che possono dare luogo anche a metastasi a distanza. Ci sono diverse terapie possibili, tra cui quella chirurgica alla quale si è sottoposto anche Fedez.

Come sta oggi, un anno dopo l’intervento al pancreas

Di recente, il popolare cantante e marito di Chiara Ferragni è tornato a parlare della malattia che lo ha colpito, rassicurando i fan sul suo stato di salute. “Vivo assolutamente bene oggi” ha detto, ammettendo al contempo di avere ancora problemi di tipo gastrico, di digestione.

“Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare” sono state le sue parole. Oltre al tumore al pancreas, negli ultimi anni Fedez ha fatto sapere anche di soffrire di una malattia demielinizzante.

La condizione è comunque ad alcune malattie degenerative e croniche come la sclerosi multipla, per questo il cantante è a rischio. Dovrà stare sotto controllo in futuro, per valutare come questa “piccola cicatrice bianca” nella testa potrà evolversi.