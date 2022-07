Nuova ondata Omicron 5, quando il picco per Ricciardi: idea vaccino a domicilio per over 80, parla l'esperto

Il Covid torna a destare preoccupazione e proprio in concomitanza con l’estate, quando, negli anni scorsi, si assisteva a una diminuzione del numero dei contagi che si pensava essere fisiologica.

È colpa dell’Omicron 5, la nuova, contagiosissima sottovariante. Oltre all’aumento di ricoveri, terapie intensive e nuovi positivi, Omicron 5 ha avuto anche un altro effetto: quello di riportare in auge il dibattito sui vaccini.

Walter Ricciardi, in un’intervista al Corriere della Sera, parla addirittura di somministrazioni “a domicilio”. Che cosa intende, di preciso, il professore di Igiene e Sanità pubblica e consigliere scientifico del ministro della Salute?

Omicron 5, per Ricciardi è “il virus più contagioso al mondo”: è allerta Long Covid

Innanzitutto il punto su quello che Ricciardi definisce “il virus più contagioso al mondo”, che colpisce “le vie aeree superiori” e “solo raramente” i polmoni.

Per l’esperto uno dei rischi da tenere in considerazione è la possibilità di infettarsi più d’una volta. “Anche se, ad esempio, ci infettiamo tre volte non acquisiamo un’immunità duratura”, ha sottolineato al quotidiano di via Solferino: “Questa ripetitività predispone al Long Covid, patologia ormai ben definita”.

Nuova ondata di Covid estiva, quando ci sarà il picco: cosa dicono gli esperti

Le domande del giornalista si spostano poi sui tempi, in particolare su quanto durerà quella che, ormai è chiaro a tutti, è definibile come una nuova ondata di contagi, perlopiù nei mesi più caldi dell’anno.

Fonte foto: ANSA Il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi.

In Portogallo, dove la Omicron 5 si è palesata prima che in Italia, il picco è stato raggiunto in due mesi. La stima di Ricciardi per il nostro Paese non è diversa: “A fine luglio il picco”, ha dichiarato, specificando che “le premesse non sono buone”, perché “a ottobre potremmo trovarci in condizioni di svantaggio”.

Coronavirus, casi in aumento: come vaccinare gli over 80 ancora “scoperti” di quarta dose

Significa che, riaprendo le scuole, la circolazione del virus potrà aumentare.

Necessario allora vaccinare quell’80% di over 80 “esitanti” che ancora non ha ricevuto la quarta dose, grazie a un metodo innovativo: “L’unico modo per somministrare le dosi agli over 80 – chiarisce il consigliere di Speranza – è portare la vaccinazione a domicilio con la chiamata attiva”.