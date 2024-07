Nuova normativa seggiolini auto 2024, cosa cambia dall'1 settembre e chi rischia una multa

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A partire da settembre 2024, verrà introdotta una nuova normativa europea sui seggiolini in auto. Al fine di garantire la sicurezza dei minori che viaggiano a bordo di vetture private, solo alcuni dispositivi saranno ritenuti idonei. In alcuni casi, invece, diversi dispositivi non saranno ritenuti sufficienti in termini di sicurezza: chi ne dispone e continuerà ad utilizzarli, dunque, rischia delle sanzioni (oltre che la vita dei propri bambini).

Nuova normativa seggiolini auto da settembre 2024, cosa cambia?

Quella del 1° settembre 2024 rappresenta la data X per la nuova normativa seggiolini auto. A partire da tale data, infatti, verranno venduti solamente dispositivi omologati secondo le disposizioni contenute nella ECE R129.

In sostanza, da settembre verranno commercializzati soltanto i dispositivi che prevedono classificazione che dipende dall’altezza del bambino.

Le novità mira a rendere più sicuro l’uso dei seggiolini in auto

Solo i seggiolini classificati ECE R129, in effetti, permettono di scegliere il prodotto giusto, a seconda dell’altezza effettiva del minore. Inoltre, questi prodotti consentono un ottimo livello di sicurezza sia in caso di eventuali sinistri frontali, che in caso di incidente laterale.

Seggiolini auto, conseguenze per l’utilizzo di altri dispositivi

Da settembre, invece, non verranno più commercializzati i seggiolini auto prodotti tenendo conto della precedente normativa, la ECE 44.

Ma cosa accadrà nel caso in cui le famiglie continuino a utilizzare i vecchi dispositivi, aderenti alle regole imposte dalla ECE 44?

In realtà, questi dispositivi potranno ancora essere utilizzati, e non sarà necessario acquistare nuovi seggiolini aderenti alla ECE R129.

L’utilizzo, però, è consentito solamente se i vecchi dispositivi sono dotati di sistema Isofix. Tale sistema garantisce un corretto fissaggio del seggiolino all’auto, evitando problemi di sicurezza e ribaltamenti dovuti a cattiva installazione.

Dotarsi di prodotti con sistema Isofix è ormai obbligatorio dal 2006: chi non utilizza seggiolini che dispongono di tale sistema rischia sanzioni.

Cosa prevede la ECE R129

La normativa ECE R129 sui seggiolini auto è stata predisposta per garantire una maggiore sicurezza dei bambini in caso di incidenti stradali.

Poter acquistare un dispositivo adatto all’altezza del minore consente infatti di adattarlo alle sue dimensioni. La normativa dispone inoltre l’obbligo, per bambini sotto i 15 mesi, di viaggiare con testa contraria al senso di marcia, con finalità protettive.