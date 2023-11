Nuova condanna per Fabrizio Corona, 7 mesi di carcere per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora guai per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato condannato in primo grado a 7 mesi di reclusione per le accuse di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al marzo 2021, quando Corona aveva protestato in maniera violenta contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di farlo rientrare in carcere.

Come riporta il Corriere della Sera, nella giornata di giovedì 30 novembre il tribunale di Milano ha condannato Fabrizio Corona ad una pena di sette mesi di reclusione.

La giudice della decima sezione penale lo ha condannato per due dei quattro capi d’imputazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, mentre lo ha assolto per gli altri due, oltraggio a pubblico ufficiale e tentata evasione, “perché il fatto non costituisce reato”.

Fabrizio Corona in Tribunale a Milano con il suo avvocato

La Procura aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione, mentre la difesa l’assoluzione da tutte le accuse. Il legale di Corona, l’avvocato Ivano Chiesa, ha annunciato che impugnerà la sentenza.

Si tratta della prima condanna, non ancora definitiva, da quando Corona è tornato libero lo scorso settembre.

Le accuse

La condanna si riferisce a fatti avvenuti nel marzo del 2021, quando il Tribunale di Sorveglianza di Milano decise di far rientrare Corona in carcere, mentre stava scontando un cumulo di varie pene in un istituto di riabilitazione.

L’ex re dei gossip aveva protestato in maniera violenta contro quella decisione: si era ferito alle braccia, aveva inveito contro i poliziotti e aveva spaccato a calci un vetro dell’ambulanza che era andato a prenderlo sotto casa.

Le condanne di Corona

Fabrizio Corona ha alle spalle una lunga serie di condanne: dal 2013 al 2023 ha scontato quasi dieci anni di carcere per condanne per estorsione, tentata estorsione, uso di banconote false, corruzione, bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale.

I suoi guai giudiziari non sono ancora finiti: è infatti attualmente indagato per diffamazione nei confronti di Stephan El Shaarawy e Nicolò Casale, due dei calciatori che ha tirato in ballo nella vicenda delle presunte scommesse illecite che ha investito il calcio italiano.