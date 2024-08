Nuotatrice Tamara Potocká ha un malore e collassa dopo la gara: slovacca portata via in barella con l'ossigeno

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Paura alle Olimpiadi, dove la nuotatrice slovacca Tamara Potocká è crollata a terra bordo piscina poco dopo il termine della batteria dei 200 metri misti femminili, nella quale è arrivata settima. Portata via in barella dai soccorritori, che hanno anche dovuto usare la maschera per l’ossigeno.

Il malore della nuotatrice Tamara Potocká

Momenti di paura nella giornata di oggi – venerdì 2 agosto – alle Olimpiadi di Parigi, al termine della batteria dei 200 metri misti femminili tenutasi a La Defensa Arena.

A fine gara, la 21enne nuotatrice polacca Tamara Potocká, finita settima, appena uscita dalla piscina è improvvisamente crollata a terra, perdendo i sensi.

Fonte foto: Getty La nuotatrice Tamara Potocká portata via in barella dopo essere crollata a terra al termine della batteria dei 200 metri misti femminili

Immediato l’arrivo della squadra medica, che ha prontamente soccorso la giovane nuotatrice, alla quale sono state fornite cure mediche immediate.

I soccorsi per Tamara Potocká

Lo staff sanitario intervenuto ha dovuto anche utilizzare una maschera per l’ossigeno sulla 21enne che, dopo diversi minuti di cure avvenute a bordo piscina, è stata trasportato fuori dalla struttura in barella.

Le batterie di nuoto sono state ritardate di circa 10 minuti per consentire a Potocká di ricevere l’assistenza medica necessaria. C’è stato poi un forte applauso di sostegno dalla folla presente mentre la nuotatrice veniva portata via in barella.

Non molto tempo dopo che la Potocká è stata portata via, i responsabili della sede dell’evento hanno dichiarato che l’atleta slovacca era cosciente e stava ricevendo ulteriori cure mediche.

Le dichiarazioni del team slovacco

Ivana Langeová, membro della spedizione di nuoto slovacca, ha provato a spiegare quando accaduto, come riportato da Il Messaggero: “Tamara Potocká soffre d’asma e ha avuto un attacco dopo aver nuotato. Non aveva con sé farmaci specifici, ecco perché è stata male”.

“L’hanno portata in infermeria, dove le hanno somministrato ossigeno e probabilmente alcuni farmaci – ha poi continuato la Langeová – Era perfettamente cosciente e comunicava con le persone. Sarà tenuta sotto controllo per diverse ore a scopo precauzionale”.

Successivamente, un funzionario del team slovacco ha chiarito che la Potocká avrebbe dimenticato il suo inalatore, che non era neanche presente nell’arena e che quindi l’atleta non ha potuto utilizzare prima della gara.