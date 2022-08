Nubifragio a Venezia, caduti frammenti del campanile di San Marco per il forte vento

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Dei frammenti di mattoni si sono staccati dal campanile di San Marco a causa del nubifragio che sta colpendo Venezia, così come quasi tutto il Nord Italia. Secondo quanto riportato da Ansa, al momento non ci sarebbe alcun pericolo né conseguenze per l’incolumità dei cittadini e sarebbero in corso gli accertamenti delle autorità per verificare da quale punto sia avvenuto il crollo.

Nubifragio a Venezia

Nella tarda mattinata di oggi Venezia è stata investita da un forte nubifragio con violente raffiche di vento al punto da rovesciare i tavolini all’aperto e gli ombrelloni dei caffè di piazza San Marco, oltre a danneggiare il campanile.

I turisti che si trovavano ancora in visita al monumento sono stati fatti uscire, e la zona transennata. Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso che si sono staccati dall’alto.

Momenti di paura anche al Lido di Venezia, dove il vento ha danneggiato molte strutture all’aperto e un camion che si stava imbarcando su un traghetto si è pericolosamente inclinato per effetto delle raffiche che hanno attraversato la laguna.

A Chioggia si sono registrati diversi danni agli stabilimenti balneari a causa del forte vento che ha spazzato anche le spiagge di Bibione, Cavallino ed Eraclea.

Maltempo in Veneto

Dalla scorsa notte tutto il Veneto è alle prese con i temporali di forte intensità, portati dall’ondata di maltempo che sta interessando diverse parti dell’Italia, in particolare il Nord, che hanno richiesto oltre 250 interventi dei Vigili del Fuoco soltanto nelle province di Venezia, Treviso, Belluno e Verona.

Numerose le strade interrotte per la caduta di alberi, danni negli stabilimenti balneari e locali allagamenti.

La situazione meteo nel resto d’Italia

In Toscana, dove la situazione meteorologica è più critica, sono state registrate due vittime, a Lucca e a Carrara, colpite dagli alberi caduti per effetto dei nubifragi.

Nei comuni di Massa e Carrara sono circa 100 le persone evacuate dalle loro abitazioni. La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai Comuni.

Anche la Liguria è stata colpita da grandine e trombe d’aria portando a un prolungamento dell’allerta meteo gialla fino alle 24 di oggi.

“La conta dei danni in corso, registriamo solo alcune persone lievissimamente ferite, nessun ferito grave né vittime, è questo il primo dato importante. Sono 20 gli sfollati per tetti scoperchiati tra i Comuni di Cogorno, Chiavari e Lavagna” ha riferito l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone

A causa del forte vento, nella frazione di Boara, a Ferrara, una gru, è franata su alcune abitazioni. Non si sono si sono registrati feriti, ma danni ingenti alle strutture.