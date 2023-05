Nubifragio e inondazione a Rieti, allagamenti in città: fiume di fango sulla Salaria, traffico in tilt

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il maltempo continua a flagellare l’Italia. Dopo le gravissime alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, nel pomeriggio di martedì 23 dicembre un nubifragio si è abbattuto su Rieti. Intorno alle 15 una pioggia intensa ha colpito la città provocando allagamenti di strade, case e negozi. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere diversi automobilisti rimasti in panne.

Sottopassaggio della Questura allagato: auto sommersa

Il sottopassaggio che si trova nei pressi della Questura di Rieti è stato completamente allagato e un’auto è rimasta sommersa quasi per intero. Numerose le strade comunali chiuse a causa della mole di acqua che si è abbattuta sul territorio.

Gravi disagi anche sul tratto urbano di via Salaria in direzione L’Aquila, tra Santa Rufina e Rieti, dove la strada è stata praticamente invasa da un fiume di acqua e fango.

Nel mirino la manutenzione delle strade

Le precipitazioni sono durate poco più di un’ora, ma tanto è bastato a mandare in tilt la viabilità locale. Le situazioni più critiche sono state registrate in via Chiesa Nuova, viale Fassini, via Angelo Maria Ricci, in zona cimitero, piazzale Angelucci e Molino della Salce.

Il nubifragio ha provocato forti disagi anche in centro, con via del Porto e via della Verdura allagate. Come riporta il sito Rietilife.com, nel mirino dei cittadini reatini – soprattutto sui social – è finita la manutenzione dei tombini e degli scoli, oltre che delle fognature.

In via Pollastrini, infatti, la condotta fognaria non ha retto e i liquami sono finiti in strada.

Traffico deviato e auto in panne

I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per soccorrere gli automobilisti rimasti in panne.

Sono ore di intensa attività anche per i carabinieri e per la polizia locale, che sta operando per chiudere al traffico le strade più colpite e fornire agli automobilisti percorsi alternativi.

La polizia locale ha invitato gli automobilisti a procedere con la massima cautela, viste le condizioni di forti disagi dovute al nubifragio che ha colpito Rieti e diversi comuni della provincia laziale.