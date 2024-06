Maltempo e alluvioni tra Piemonte e Valle d'Aosta: grandine di 5 cm a Cuorgnè, Cogne isolata da una frana

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

In Piemonte e Valle d’Aosta un nubifragio abbattutosi nella serata di sabato 29 giugno ha causato disastri in diverse aree, tra cui il Canavese e la Valle Orco, ma anche le Valli di Lanzo e la Valle di Susa. A Cuorgnè e nelle aree circostanti si è abbattuta la grandine con chicchi di ghiaccio di 5 centimetri con gravi danni a colture e vetture, mentre Cogne è ancora isolata a causa di una frana. Diversi corsi d’acqua esondati.

Nubifragio e disastri in Piemonte nel Torinese e nel Canavese

In Piemonte il nubifragio ha interessato nel pomeriggio le vallate alpine del Torinese e del Canavese, provocando disastri nelle Valli di Lanzo ma anche in Valle Orco e Valle di Susa.

Alcuni corsi d’acqua si sono gonfiati di oltre un metro e mezzo, riporta La Stampa, con diverse frane staccatesi nell’area di Lago della Torre e di Usseglio.

Frane anche in Valle di Susa a Oulx, mentre a Noasca, in Valle Orco, il rio Noaschetta si è ingrossato causando la chiusura temporanea della Provinciale 460 del Gran Paradiso.

Chiusa per diverse ore a causa di una frana la strada regionale della Valtournenche nella valle di Cervinia, che stando a quanto scrive su Facebook in questi minuti l’amministrazione comunale sarebbe stata riaperta in salita e in discesa.

Grandine di 5 cm a Cuorgnè

Nelle zone pianeggianti del Canavese sono state diverse le aree colpite da una grandine con chicchi che, stando a quanto segnalato, hanno raggiunto i 5 cm di diametro.

La grandine ha interessato una vasta zona che comprende i territori di Cuorgnè, Forno, Rivara, Levone, Valperga e Prascorsano, causando diversi danni alle colture ma anche alle automobili.

Cogne isolata da una frana

In Valle d’Aosta Cogne è isolata da una frana, con la strada bloccata all’altezza del comune di Aymavilles, come riportano i media locali.

Nella notte è crollata parte della strada Cogne-Aosta, all’altezza di Chevril tra i comuni di Cogne e Aymavilles lungo la strada Regionale 47, mentre in frazione Epinel si è registrata una colata detritica.

Nei video che circolano sui social si vede come la Dora Baltea abbia esondato trascinando con sé anche un’automobile.