Nubifragio all'isola d'Elba, persone bloccate in casa e paura per gli alunni delle scuole: continuano i disagi

Ancora disagi sull’isola d’Elba per il maltempo che ha investito ieri tutto il territorio. Il violento nubifragio è iniziato nella mattinata di martedì, e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per portare in salvo diverse persone bloccate nei piani interrati delle proprie abitazioni.

Allerta meteo sull’isola d’Elba, fermi i collegamenti con la terraferma

Ancora oggi è in vigore l’allerta meteo di codice giallo per i forti temporali e il rischio frane e allagamenti sulla costa e le isole dell’arcipelago toscano.

In particolare sul versante orientale dell’isola dell’Elba si sono registrati dei danni e sono state fermate le corse dell’aliscafo che collega Portoferraio, Cavo e Piombino.

Fonte foto: Tuttocittà La posizione di Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, il centro più colpito dal nubifragio.

Allagamenti e infiltrazioni di acqua nelle case e nelle attività commerciali

La zona di Porto Azzurro è stata quella più colpita dalle abbondanti piogge che ieri non hanno dato tregua a cittadini e soccorritori.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Portoferraio, che insieme alla Protezione Civile Misericordia e agli operai di comuni e partecipate hanno cercato di limitare i disagi per la popolazione.

I pompieri sono stati chiamati a causa degli allagamenti e delle infiltrazioni di acqua nelle case e nelle attività commerciali dell’isola.

A fare il punto della situazione è stato Aldo Marcello Tovoli, vicesindaco di Porto Azzurro, che ha fatto sapere che il Comune si è impegnato a fronteggiare le emergenze.

Ha spiegato che l’amministrazione, in concerto con la Protezione Civile, ha disposto sacchi e mezzi per intervenire tempestivamente.

Persone bloccate in casa e paura per le scuole a Porto Azzurro (Elba)

A destare particolare preoccupazione sono stati i cortili delle scuole, che hanno iniziato ad allagarsi nelle prime ore della mattinata, ed è stata valutata l’evacuazione degli alunni e degli insegnati.

Grazie alle pompe idrovore si è riusciti però a far defluire l’acqua senza ulteriori interventi.

I locali situati al piano terra e i garage sono stati allagati da acqua e fango, entrati anche all’interno di un condominio costeggiato da un fosso.

La pioggia è entrata anche all’interno del palasport Luigi Russo, rimasto inagibile a lungo.

Due persone sono rimaste intrappolate in casa nella serata di ieri e non hanno potuto fare rientro alle rispettive abitazioni dopo essere state tratte in salvo dagli uomini dei Vigili del Fuoco.