Novità dal Tar per la Juventus sulle plusvalenze e la penalizzazione: la carta Covisoc che può cambiare tutto

Importanti novità per la Juventus nel complicato caso plusvalenze che ha portato i bianconeri a essere penalizzati di 15 punti in classifica in Serie A. L’assist arriva dal Tar che ha dato ragione alla Vecchia Signora, aprendo le porte a un possibile ribaltamento del processo che vede coinvolti i bianconeri.

La sentenza del Tar che aiuta la Juventus

Nella giornata di martedì 7 marzo 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una sentenza nella quale ha concesso una settimana di tempo alla Covisoc, organo interno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per produrre una copia dei “chiarimenti interpretativi” sulla vicenda. I giudici amministrativi, comunicando la decisione in due sentenze depositate con omissis, hanno aperto le porte alla difesa della Juventus per chiedere nuovamente la “carta segreta” che la Procura Federale ha più volte negato.

Secondo i legali della Vecchia Signora, infatti, potrebbe essere un documento capace di poter portare all’inammissibilità del processo davanti alla Corte d’appello federale. E quindi annullare la penalizzazione di 15 punti in classifica oltre che le squalifiche dei dirigenti. Ma di cosa si tratta?

La “carta segreta” del Covisoc

Stiamo parlando della famosa “nota 10940″ datata 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. Si tratta di una carta in cui l’organo di vigilanza segnala alla Procura alcune “fattispecie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo“.

Al centro c’è anche la risposta nella nota della Procura Federale, “che ha fornito indicazioni interpretative alla Covisoc ai fini dell’emanazione della nota, con la quale la Commissione ha proceduto a una segnalazione in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati”.

L’assist del Tar alla Juventus

Con la sentenza emessa il 7 marzo 2023, di fatto il Tar del Lazio potrebbe avere dato l’assist perfetto ai legali della Juventus per ribaltare il processo che ha portato alla penalizzazione e alla squalifica di alcuni dirigenti come Agnelli e Nedved. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, ha fatto sapere che va “ordinato alla Covisoc di ostendere al ricorrente copia della nota della Procura Federale, entro sette giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente”.

La carta, infatti, era stata richiesta dalla difesa della Juve con un’istanza di accesso difensivo e di accesso civico generalizzato, ma la Procura Federale si era opposta. Ora, con la richiesta del Tar, la strada verso il documento si fa in discesa per i legali dei piemontesi che possono sperare di vedere annullata la penalizzazione di 15 punti in classifica.