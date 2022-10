Novi Ligure, travolto in scooter mentre va a scuola: frontale con auto, 15enne morto sul colpo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia tra le strade di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, nella mattina di mercoledì 26 ottobre 2022. A causa di un frontale tra il suo scooter e un’auto, un 15enne ha perso la vita mentre si stava recando a scuola. Il giovane, sbalzato contro una cancellata, è morto sul colpo.

Novi Ligure, morto un 15enne

L’incidente tra lo scooter del 15enne e l’auto è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, mercoledì 26 ottobre 2022. Il giovane, secondo quanto ricostruito, era in sella al suo motorino per raggiungere la scuola Boccardo-Ciampini di Novi quando è stato centrato in pieno dalla vettura.

Lo scontro che ha ucciso il giovane, originario di Gavi, è avvenuto in via Raggio, in direzione di Novi Ligure. Il motorino del 15enne è stato urtato da un’auto che stava svoltando all’altezza del Forno dell’Antica Ricetta, proprio mentre la vettura stava entrando in un parcheggio.

I soccorsi e il dramma

Una volta avvenuto l’impatto con l’auto, il giovane è stato violentemente sbalzato contro la cancellata del negozio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.

Alla guida dell’auto c’era un 56enne che si è subito fermato e ha provato, come possibile, a prestare soccorso al 15enne.

“Non conoscevo personalmente lui, ma il nonno – fa sapere il sindaco Carlo Massa – La notizia, purtroppo, si è diffusa rapidamente in Gavi e tutti siamo molto colpiti e addolorati. La morte di un ragazzo di 15 anni, per di più in circostanze così tragiche, diventa il dolore di un’intera comunità”.

Gli accertamenti sull’incidente

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti anche i carabinieri che ora cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra il motorino del 15enne e l’auto del 56enne. L’uomo alla guida della vettura sarà sentito dalle forze dell’ordine.