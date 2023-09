Novella Calligaris e altri 16 atleti hanno attraversato a nuoto lo Stretto di Messina: "Per la mia famiglia"

Novella Calligaris, 68 anni, ha attraversato lo Stretto di Messina a nuoto nel 50esimo anniversario del suo record del mondo negli 800 stile libero.

Le parole dell’ex campionessa

“L’idea era quella di annullare le distanze, non solo fisiche, e siccome quest’anno ricorrono i 75 anni di fondazione dell’Associazione nazionale Atleti olimpici e Azzurri d’Italia, anche quelli temporali, annullare le distanze di tutti i tipi di tutti i generi. È stata una grande festa, non è stata una gara”.

Queste le parole di Novella Calligaris, ex primatista mondiale degli 800 stile, parlando con i giornalisti a Porticello di Villa San Giovanni a conclusione della traversata a nuoto dello Stretto di Messina, secondo quanto riferito dall’Ansa.

“Invece di festeggiare il mio primato di 50 anni fa in modo normale ho pensato di dedicare questa sfida agli Azzurri perché la storia degli olimpionici azzurri è anche storia d’Italia” ha poi aggiunto.

“E questa sfida è il mio regalo agli azzurri di tutti gli sport e di tutte le epoche che hanno onorato l’Italia”.

Chi è la 68enne

Novella Calligaris è nata a Padova il 27 dicembre 1954. Nel 1968 fa il suo esordio in Nazionale, prima al torneo “Sei Nazioni” e successivamente ai Giochi Olimpici di Città del Messico.

Fonte foto: ANSA Novella Calligaris mentre attraversa a nuoto lo Stretto di Messina con altri 16 atleti

Tra il 1972 e il 1973 diventa un’atleta di fama mondiale: è il 9 settembre 1973 quando Calligaris si aggiudica l’oro mondiale in 8’52″973 degli 800 stile. Diventa così la prima nuotatrice italiana detentrice di un record del mondo.

Un record che ha voluto così celebrare, 50 anni dopo, attraversando a nuoto lo Stretto di Messina, a 68 anni.

Nonostante gli appena sei anni di carriera agonistica, il suo palmares vanta 71 titoli italiani, 21 primati europei e un primato del mondo.

Il bando fotografico

Come scrive il Quotidiano Sportivo, durante la traversata si è registrato un piccolo imprevisto poiché la corrente montante dello Stretto l’ha fatta approdare più a nord del punto inizialmente stabilito.

“Va bene lo stesso” ha affermato la Calligaris, che ha voluto dedicare la traversata al fratello Mauro, ai genitori e al suo allenatore Bubi Dennerlein.

Per il 75esimomo anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpionici e Azzurri d’Italia, riferisce l’Ansa, Novella Calligaris ha inoltre annunciato l’apertura di un bando per un concorso fotografico che avrà come simbolo la maglia azzurra.

“Sarà – ha detto – un concorso aperto a tutti. Chiediamo ai partecipanti di fotografare una maglia azzurra, con qualunque soggetto, di qualunque sport. Le migliori 40 foto, scelte da una commissione composta da rappresentanti istituzionali, atleti e fotografi, entreranno a far parte di una mostra che girerà tutta Italia. Partiremo dalla Sala Zuccari del Senato”.