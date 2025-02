Novara, furto con spaccata ai negozi Clinica iPhone e Poke House: arrestato 19enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato di Novara, che ha fermato un giovane per furto e danneggiamento tra Piazza Gramsci e Corso Mazzini. L’intervento è avvenuto il 21 febbraio, in seguito a una segnalazione di una persona sospetta.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella primissima mattinata del 21 febbraio, la Squadra Volante della Questura è stata inviata in via Ranzoni. Qui era stata segnalata la presenza di un individuo con una vistosa ferita alla mano. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato un ragazzo che ha tentato di fuggire.

Perquisizione e arresto

Dopo una breve fuga, il giovane è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Sono stati rinvenuti diversi dispositivi elettronici, come tablet e cellulari, di cui il ragazzo non ha saputo spiegare la provenienza. Per questo motivo, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e identificazione.

Collegamenti con i furti

Durante gli accertamenti, la sala operativa ha informato che in due negozi di Corso Mazzini, “POKE HOUSE” e “CLINICA IPHONE”, erano state infrante le vetrine, con evidenti tracce ematiche. Il responsabile del “POKE HOUSE” ha riconosciuto gli oggetti elettronici trovati nello zaino del ragazzo fermato.

Conseguenze legali

Alla luce dei riscontri effettuati, il giovane, di cittadinanza italiana e classe 2006, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato a Novara per furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Fonte foto: IPA