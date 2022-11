Novara, 17enne muore travolto da un treno merci: era in fuga dai carabinieri dopo un tentato furto in farmacia

Dramma nella notte tra il 4 e il 5 novembre sul lago Maggiore, a Dormelletto (Novara). Un giovane di 17 anni, mentre stava fuggendo dai carabinieri dopo aver provato a portare a termine un furto in una farmacia, è stato travolto da un treno merci ed è morto sul colpo.

Prova il furto in farmacia, muore travolto da un treno

Il ragazzo, magrebino e senza fissa dimora, era riuscito a intrufolarsi nell’esercizio commerciale con un complice. I due si trovavano all’interno della farmacia quando all’improvviso è scattato l’allarme.

In pochi minuti sul luogo del furto sono arrivati gli uomini dell’Arma. I due giovani hanno provato a non incappare nell’arresto dandosela a gambe.

Fonte foto: ANSA

Il ragazzo è morto sul colpo

Hanno tentato di fuggire lungo la massicciata ferroviaria, poco distante dalla farmacia. In quel momento, intorno a mezzanotte e mezza, stava transitando un treno merci. Il mezzo ha impattato il 17enne, trascinandolo lungo i binari per diversi metri.

Il ragazzo è deceduto sul colpo, a nulla è valso il tentativo del personale del 118 di salvarlo.

Rintracciato il complice

Il minorenne, come reso noto dalle cronache locali, era già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti simili a quello del furto in farmacia terminato in tragedia.

I militari del Radiomobile di Arona hanno poi individuato il complice, anche lui nordafricano.