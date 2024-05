Notte di terremoto ai Campi Flegrei con sciame sismico di 150 scosse: famiglie sfollate e scuole chiuse

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nelle prime ore dell’alba, i cittadini di Pozzuoli iniziano a far rientro nelle proprie abitazioni, dopo una lunga notte trascorsa in strada. Paura nella zona dei Campi Flegrei a causa dello sciame sismico della notte, con 150 scosse in poche ore e un terremoto di magnitudo 4.4: si tratta del sisma più forte degli ultimi 40 anni. Il Comune di Bacoli chiude tutte le scuole per motivi precauzionali.

Notte di sciame sismico: 150 scosse ai Campi Flegrei

“Sono mesi che viviamo nell’ansia, ma le scosse di stasera sono state le più forti mai avvertite”: sono le parole – rilasciate a Rai News – di uno dei tanti cittadini che, stanotte, ha preferito dormire in auto.

Molti hanno trovato riparo in automobili parcheggiate lontano dagli edifici, altri si sono riuniti nelle tendopoli allestite dalla Protezione civile presso il porto e sul lungomare.

Fonte foto: ANSA Gente in strada a Pozzuoli

Il rientro in casa è avvenuto soltanto all’alba di martedì, dopo una notte trascorsa in strada con la paura di uno sciame sismico tra i più intensi degli ultimi 40 anni.

Dalle ore 19:51 del 20 maggio 2024, fino ad oltre la mezzanotte del 21, nell’area dei Campi Flegrei l’Ingv ha registrato circa 150 terremoti, con magnitudo massima di 4.4.

Nella zona, nell’ultimo mese, si è verificato un totale di 450 eventi sismici. “Non può essere escluso – comunica l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv – che si possano verificare altri eventi sismici, anche di energia analoga con quanto già registrato durante lo sciame in corso”.

Terremoto avvertito anche a Napoli

L’Osservatorio Vesuviano, la sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro della scossa di intensità maggiore a ridosso della Solfatara del comune di Pozzuoli, con profondità di 3 km.

Le scosse si sono sentite con preoccupante intensità nel comune interessato, e sono state avvertite chiaramente anche nei paesi attigui.

Paura nella notte anche nei comuni di Bacoli e Monte Procida e nella città di Napoli, in particolare nei quartieri occidentali di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura.

Scuole chiuse per cinque comuni

I controlli effettuati nella notte segnalano lievi danni a qualche edificio, con la caduta di calcinacci e cornici. Non si segnalano feriti.

“Sono scosse forti. Sono tante, ripetute. E capisco le vostre paure” ha scritto su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Ho deciso di chiudere tutte le scuole – prosegue il sindaco – pubbliche e private di Bacoli. E di ogni ordine e grado. È una chiusura precauzionale per poter effettuare tutti i controlli necessari”.

Nella giornata di martedì 21 maggio resteranno chiuse le scuole anche a Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida, Qualiano e nei municipi IX e X di Napoli.