Noto chef rifiuta di far mangiare una influencer nel suo ristorante: "Scroccona, deve pagare"

Il popolare chef sudamericano Edgar Nunez, proprietario di uno dei ristoranti più esclusivi di Città del Messico, è salito alla ribalta per essersi rifiutato di collaborare con una famosa influencer colombiana, Manuela Gutiérrez.

Non solo le ha negato la cena, che sarebbe dovuta essere gratuita, ma ha anche pubblicato su Twitter la sua richiesta, cogliendo l’occasione di definire “scrocconi internazionali” tutti coloro che approfittano dell’alto numero di follower per avere vantaggi.

Chi è Manuela Gutiérrez

Non è certo un segreto che con il boom delle piattaforme social le influencer abbiano iniziato ad offrire la loro visibilità in cambio di prodotti, vacanze, pranzi e cene gratis.

Questa volta però alla ragazza sudamericana non è andata come sperava: oltre all’umiliante no, dopo la diffusione della notizia è stata infatti presa di mira dall’ironia del web.

Manuela Gutiérrez è una creatrice di contenuti di 28 anni. Nata a Medellin, in Colombia, è iscritta su Instagram dal 2012, dove da circa cinque anni ha iniziato a condividere i suoi numerosi viaggi in mete paradisiache. Si tratta di una food-travel blogger.

La richiesta dell’influencer

L’influencer colombiana ha avanzato la sua richiesta di collaborazione attraverso un messaggio privato, poi pubblicato interamente da Edgar Nunez sul suo profilo Twitter tramite uno screenshot.

“Ciao, come stai? – gli ha scritto – Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio fidanzato, mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario“.

Spiegandogli che lavorare con lui sarebbe stato un onore, l’influencer ha evidenziato che in cambio del pasto per due avrebbe mostrato a tutti i suoi seguaci di Instagram gli ottimi servizi del ristorante. Categorico il no dello chef messicano.

La risposta dello chef Edgar Nunez

“E nella mia sezione preferita ‘scrocconi internazionali’ lascio Manuela (che ha un quarto dei miei followers”, ha scritto Nunez nel post a corredo dello screenshot, che ha raccolto oltre 13mila like.

Il noto chef ha specificato di non aver bisogno che le persone traggano vantaggi nel dire che vanno a mangiare il suo cibo, “che normalmente non possono permettersi“. “Perché dovrei voler apparire nel feed di una persona che non si dedica alla gastronomia e che carica solo foto in costume da bagno?”, ha fatto notare.

Poi ha precisato che influencer non è chi “ti fa comprare qualcosa, ma è qualcuno che ti cambia la vita, che ti aiuta e ti migliora senza ricevere nulla in cambio“.

La replica dell’influencer

Non si è fatta attendere la replica di Manuela Gutiérrez. La food-travel blogger colombiana ha cercato di mettere un punto alla questione mostrando il suo dispiacere.

“Molti creatori di contenuti ci pagano per pubblicizzare i loro servizi – ha scritto – se ho offeso lo chef con la mia richiesta mi scuso“.

C’è da dire che la polemica ha avuto anche un risvolto positivo: la risonanza della notizia ha infatti portato l’influencer ad accrescere i suoi follower. Da circa 65mila sono diventati più di 105mila.