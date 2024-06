Nordio chiede uno spritz alla giornalista Roberta Benvenuto, la versione della reporter: "Una scena surreale"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, evento che si è tenuto sabato 1 giugno a Roma, le telecamere hanno ripreso il momento in cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rivolto una richiesta inusuale a una giornalista di La7, Roberta Benvenuto, domandandole se potesse portargli uno spritz.

La reporter di Piazza Pulita, presente alla kermesse proprio per intervistare Nordio, ha raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni del programma Un giorno da pecora (Rai Radio Uno), definendo la vicenda vissuta una “scena surreale”.

Nordio chiede uno spritz alla giornalista Roberta Benvenuto: il racconto della reporter

“C’è una sola cosa che mi manca, mi piacerebbe uno spritz. Ma lei non me lo può portare?”. Così Nordio rivolgendosi a Roberta Benvenuto, la quale ha replicato con un deciso “no”, a cui il ministro ha reagito alzando le spalle.

“La clip che avete visto tutti ha un pregresso – ha spiegato la reporter di La7 -. Nordio è arrivato in piazza con tutto il suo entourage e si è fiondato nella piazza piena di militanti, perché le indicazioni del partito volevano che i ministri stessero in piazza. Alla fine però Nordio lo abbiamo trovato nell’area dei giornalisti, tra la folla ed il palco”.

La “scena surreale”

Sempre Benvenuto: “Gli ho detto ‘ha visto ministro, alla fine ha trovato posto, sta meglio con la stampa tutto sommato’. Lui mi ha risposto di sì e mi ha confessato di non esser molto da ‘bagno di folla’”.

“Poi è avvenuta quella scena surreale”, ha proseguito la giornalista, in riferimento alla richiesta ‘alcolica’ abbozzata da Nordio.

“Lui a quel punto mi dice: ‘sa cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe uno spritz, lei me lo può portare’. E io gli ho risposto di no”.

Nordio ha capito che aveva a che fare con una giornalista?

Quando a Benvenuto è stato domandato dai conduttori di Un giorno da pecora se pensa che Nordio avesse capito che lei è una giornalista, la diretta interessata ha così risposto: “Questo non l’ho capito in effetti, però io avevo il badge ed il microfono in mano…”.

“Forse lui ha pensato che fossi una persona dell’ufficio stampa. Sarebbe stato molto strano ma comunque possibile”, ha concluso la reporter.