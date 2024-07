Nord Ovest a Roberto Vannacci, Angelo Ciocca fuori dal Parlamento europeo: Susanna Ceccardi resta eurodeputata

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Roberto Vannacci ha scelto di essere eletto nel Nord-Ovest. Il generale, candidato con la Lega alle ultime elezioni Europee, ha ottenuto il migliore risultato in quella circoscrizione (186.966 preferenze). Con la sua scelta si completa la rosa degli eletti al Parlamento europeo con il Carroccio: ci saranno Silvia Sardone e Susanna Ceccardi, mentre lascerà il posto Angelo Ciocca.

Gli eletti con la Lega al Parlamento europeo: da Roberto Vannacci (circoscrizione Nord-Ovest) a Susanna Ceccardi

Per il partito guidato da Matteo Salvini sono stati eletti Roberto Vannacci, Silvia Sardone e Susanna Ceccardi.

Insieme a loro anche Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Aldo Patriciello e Raffaele Stancanelli.

Fonte foto: ANSA Silvia Sardone alla presentazione del libro di Matteo Salvini

In totale, quindi, gli eurodeputati verdi sono 8.

Le parole di Matteo Salvini

“Ringrazio il Generale Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese”, ha dichiarato il segretario del partito, Matteo Salvini.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti si è detto “sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti”.

L’esclusione di Angelo Ciocca

“Anche se non continuerò la mia appassionata attività al Parlamento Europeo, sappiate che non tradirò il vostro sostegno e continuerò quotidianamente le nostre battaglie e a credere nella possibilità di cambiare ciò che non va, per un futuro migliore per tutti noi e per i nostri figli”, ha scritto in un post su Instagram Angelo Ciocca.

Lo stesso Matteo Salvini ha subito tenuto a precisare che il politico classe 1975 continuerà a lavorare al suo fianco:

“Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco“, ha fatto sapere il leader del Carroccio.

Chi è Angelo Ciocca

Ciocca, definito da alcuni come il “Brad Pitt della Lega“, aveva fatto parlare di sé durante la campagna elettorale per i suoi spot trash.

Nel corso del suo mandato come eurodeputato è stato protagonista di diversi gesti provocatori nell’Eurocamera di Strasburgo, dal cartellino rosso e dal fischietto sfoggiati in plenaria durante la discussione sulla direttiva delle case green.

Umberto Bossi l’aveva anche indicato come coordinatore del Comitato Nord, una frangia interna della Lega.