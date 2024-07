Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta facendo discutere in Finlandia (e non solo) la decisione della deputata Noora Fagerström di farsi fotografare nuda sul primo quotidiano del Paese.

Il messaggio di Noora Fagerström

Il servizio è stato pubblicato sull’Helsingin Sanomat, all’interno di una rubrica intitolata ‘Anima e corpo’ nella quale vengono interpellati i finlandesi famosi, uno alla settimana, sulla loro fisicità. Sulle stesse pagine sono apparse altre politiche finlandesi, da Annika Saarikko all’ex ministra dell’Istruzione Li Andersson.

A differenza delle altre protagoniste, Noora Fagerström ha deciso di posare prima con indosso un tubino nero e poi senza. “Mi piace il mio corpo“, ha raccontato, per poi aggiungere: “Ho anche dei problemi. La scoliosi e un’ernia nella schiena, per esempio. Mi piacciono le mie gambe forti, ma ho piedi brutti dalle ossa fragili che mi portano a scartare quasi tutte le scarpe che ho e non mettere mai i tacchi”.

Fonte foto: Instagram Noora Fagerström

Uno scatto pubblicato da Noora Fagerström su Instagram.

Le reazioni

Molti i commenti spuntati sul web dopo il servizio. Il Corriere della Sera ne ha riportati alcuni: “Se non vuole che il suo corpo sia criticato non si denudi, oltretutto fa politica”. In un altro messaggio si legge: “Il prossimo per par condicio sia il primo ministro, con la sua pancetta”. E ancora: “Nulla di strano, ha sempre la faccia di una che non sa cosa ci fa in Parlamento“. “Preferirei vedere un po’ di tet*e”, si legge in un altro commento.

Chi è Noora Fagerström

Noora Fagerström non è conosciuta solo per il suo impegno politico e per lo scatto senza veli sul primo quotidiano in Finlandia. La sua ascesa è iniziata 14 anni fa, quando a 25 anni ha aperto con il marito il suo marchio di frullati ‘Jungle Juice‘ e la connessa catena di locali ‘Jungle Juice Bar‘. Il successo imprenditoriale ha dato a Fagerström la possibilità di avere un posto tra i consulenti di ‘Diili‘, l’edizione finlandese del reality ‘The Apprentice’ (che in Italia ha visto protagonista Flavio Briatore).

Prima di entrare in politica (è stata eletta nella circoscrizione di Uusimaa) ha pubblicato un libro sulla sua filosofia di vita. Noora Fagerström ha condiviso le sue idee anche in diverse interviste. In un’occasione ha dichiarato che i cattivi dipendenti devono essere licenziati. In qualità di madre di tre figli, ha anche affermato che avere un bambino piccolo a casa non è un buon motivo per non lavorare. La deputata ha anche dichiarato che la politica deve dare una mano ai più poveri, ma anche ai più ricchi, attraverso sgravi fiscali.