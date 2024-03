Nonna e nipote investite sulle strisce da uno scooter a Parma in via Venezia: grave la donna, ferita la bimba

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale a Parma, uno scooter ha investito una nonna e la nipotina mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ferita anche la bimba.

L’incidente è avvenuto nella mattina di martedì 5 marzo a Parma, all’angolo tra via Venezia e via Cocconi.

Secondo quanto riporta Parma Today, è successo verso le 8 quando uno scooter ha investito una donna e la sua nipotina mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Immediato l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale.

Grave la nonna, ferita la bimba

Nel violento impatto sono rimaste ferite sia la donna che la bimba. La nonna è in gravissime condizioni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Non gravi invece le condizioni della nipotina, portata al pronto soccorso con ferite di media gravità. Ferito non in modo grave anche lo scooterista.

Anziana travolta e uccisa da un suv

Si tratta del secondo grave investimento avvenuto a Parma nel giro di pochi giorni.

Domenica 3 marzo una donna di 76 anni è morta dopo essere stata travolta da un suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 20 una Porsche Macan ha centrato l’anziana in via Emilia est e l’ha scaraventata sul lato opposto della strada. Inutili i soccorsi. La posizione del conducente dell’auto è al vaglio della polizia locale.