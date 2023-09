Non vede la rotonda e la attraversa mentre viaggia in moto nella notte: morto ragazzo di 22 anni

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Tragico incidente nella notte a Cologne, dove un giovane di 22 anni, che viaggiava in sella alla propria moto, per cause ancora da accertare è finito all’interno di una rotonda, impattando contro la segnaletica stradale. Il conducente del mezzo è probabilmente morto sul colpo.

L’incidente a Cologne

Il violento schianto, nel quale ha perso la vita il 22enne Cristian Capoccia, è avvenuto intorno alle 2 della notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre, lungo via Francesca a Cologne, comune della provincia di Brescia, in Lombardia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro era in viaggio sulla Sp17, in direzione del comune di Chiari, quando con il proprio mezzo sarebbe finito all’interno di una rotonda stradale.

La zona del comune di Cologne nella quale è avvenuto l'incidente in moto, in cui ha perso la vita il 22enne Cristian Capoccia

Il giovane avrebbe quindi violentemente impattato contro la cartellonistica stradale presente al centro della rotatoria. Alla scena avrebbe assistito un automobilista di passaggio, che ha poi prontamente avvertito i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul luogo dell’incidente sono arrivati lo staff sanitario del 118, il personale medico-infermieristico inviato dal Nue 112, arrivati sul posto a bordo di due ambulanze e un’automedica e la polizia stradale di Brescia.

Purtroppo i soccorritori giunti sul luogo dell’impatto non hanno potuto far nulla per il 22enne residente di Leno, altro comune del Bresciano. Il giovane è con molta probabilità morto sul colpo.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha fatto presente che nell’incidente sono rimaste coinvolte altre quattro persone: tre ragazzi, uno di 17 anni e due 18enni, e un uomo di 56 anni, ma nessuno di loro è stato portato in ospedale.

Una dinamica da ricostruire

Mentre medici e infermieri cercavano disperatamente di rianimare il giovane, gli agenti della polizia stradale erano impegnati a mettere in sicurezza l’area, per poi procedere con i rilievi del caso.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica che ha portato il giovane a non vedere o non evitare la rotonda, finendoci nel mezzo con tutta la moto. Il 22enne rientra quindi nel conto delle vittime del fine settimana, che viene settimanalmente aggiornato e pubblicato dall’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale).

Nel primo fine settimana di settembre, secondo l’ultimo report pubblicato, sono stati registrati 27 decessi. Nelle 72 ore “sono stati 8 gli automobilisti deceduti, 17 motociclisti, un dato preoccupante, che rappresenta il 63% delle vittime totali, e 2 ciclisti”. In aumento il numero delle vittime, 27 rispetto ai 16 decessi della settimana precedente.