Non solo “nerd”: da “secchione” a “covatore di uova”, come vengono definite le persone intelligenti nel mondo

‘Intelligenza’ è una parola che arriva dal latino. Precisamente da ‘intelligentia’, che a sua volta deriva da ‘intelligere’, ossia ‘intendere, capire’. Per la scienza è la capacità di comprendere, imparare e trovare soluzioni a problemi nuovi. Nel linguaggio, però, come accade spesso, i significati si moltiplicano. E anche le persone ‘intelligenti’ si ritrovano con appellativi assai curiosi in ogni parte del mondo. Da ‘nerd’ a ‘secchione’, da dove derivano questi termini? Lo ha svelato una ricerca di Preply – piattaforma per l’apprendimento delle lingue online che mette in contatto migliaia di studenti e insegnanti di tutto il pianeta – condotta in oltre 80 nazioni.

Nerd

‘Nerd’ è un termine della lingua inglese americana – ormai sdoganato in tutto il mondo – che definisce chi ha una certa predisposizione per la tecnologia ed è tendenzialmente solitario e con una ridotta propensione alla socializzazione. Il termine è nato come dispregiativo, ma in seguito è stato reclamato in alcuni ambiti per definire una sorta di orgoglio e di identità di gruppo.

Fornellini a gas (Arabia Saudita)

In Arabia Saudita gli appellativi per i ‘nerd’ si sprecano: sono ben 9, ma tra questi spicca indubbiamente daafour (دافور), parola che indica il fornellino a gas portatile, fondamentale per scaldare pasti e bevande nel deserto. Il senso? Le persone istruite, per una società, sono importanti quanto il fuoco.

Fonte foto: Preply

Covatori di uova (Spagna)

In Spagna, i più intelligenti vengono chiamati empollón, termine che deriva dal verbo empollar ossia covare le uova. In sostanza, è frutto di una similitudine tra il tempo che le galline passano concentrate a covare e quello che le persone passano sui libri.

Mazze di ferro (Portogallo)

In Portogallo, un ‘nerd’ è un marrão, ossia la mazza di ferro che si usa per rompere la roccia. Da un lato si fa riferimento a una idea di ‘pesantezza’, associata spesso a chi studia molto, ma dall’altro ha in sé l’idea di resistenza e forza.

Prometeo (Cile)

In Cile, invece, si usa la parola Mateo come sinonimo di nerd: deve le sue origini al nome dell’astuto dio greco Prometeo che, secondo la mitologia, sfidò Zeus pur di portare il fuoco – ossia il progresso e la conoscenza – agli uomini.

Abelardo (Cuba)

A Cuba, invece, il personaggio di riferimento è il francese Pietro Abelardo. Un nerd è chiamato Abelardito, in onore del filosofo, teologo, poeta e compositore vissuto tra il 1079 e il 1142.

Secchione (Italia)

In Italia, come è noto, l’appellativo più diffuso per descrivere un nerd è secchione. Ma da dove arriva? L’origine è da cercare nel cantone svizzero italofono del Ticino dove il termine segion, a sua volta derivato dal lombardo gamela, indicava la gavetta in cui i soldati, durante la guerra, consumavano il rancio. Ancora oggi, in dialetto lombardo, la parola gamelar significa faticare, lavorare sodo.

Contenuto offerto da Preply