Non solo l'autopsia sul cadavere di Giulia Cecchetin, eseguita anche una tac: cosa si aspettano i pm

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

L’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, ma non solo. L’esame autoptico, iniziato alle ore 10 di venerdì 1 dicembre, è stato accompagnato anche da una tac sul cadavere della 22enne uccisa l’11 novembre tra Vigonovo e Fossò dall’ex fidanzato Filippo Turetta. I test si sono svolti nell’istituto universitario di Medicina legale a Padova, eseguiti dal professore Guido Viel, incaricato dalla Procura di Venezia.

Cosa ci si aspetta dall’autopsia

Dall’autopsia, i pm confidano di avere alcune risposte sulla dinamica dell’omicidio commesso da Filippo Turetta.

Tra le altre cose:

l’ ora del decesso;

del decesso; le cause della morte;

della morte; capire se Giulia Cecchettin fosse già morta al momento della fuga in auto di Turetta.

Fonte foto: ANSA L’esterno del reparto di Medicina Legale dell’ospedale di Padova

Gli sono i consulenti dei Cecchettin e di Filippo Turetta

Come riportato dall’Ansa, all’esame hanno preso parte, per la famiglia Cecchettin, i consulenti Stefano D’Errico e Stefano Vanin.

Per Fiippo Turetta, invece, la dottoressa Monica Cucci.

Un parco intitolato a Giulia

Nel frattempo gli studenti di Vigonovo hanno chiesto al Comune di intitolare un parco a Giulia Cecchettin con panchine rosse e fiori bianchi.

La vicesindaca, Luisa Sattin, ha espresso parole di elogio per i ragazzi sottolineando – ripresa dall’Ansa – come questa sia “un’occasione preziosa per crescere come cittadini consapevoli dei loro diritti e per comprendere come funziona la cosa pubblica, dando valore alle loro aspirazioni e necessità”.