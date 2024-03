Non si ferma all'alt e si schianta contro un'auto della polizia a Catona vicino Reggio Calabria: due feriti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia sfiorata a Reggio Calabria. Nel quartiere di Catona un’auto non si è fermata ad un posto di blocco della polizia e ha tentato la fuga. La vettura si è poi schiantata contro un’altra volante messa di traverso per fermarla.

La fuga dell’auto a Reggio Calabria

Nella tarda serata di giovedì 18 marzo a Reggio Calabria, nel quartiere periferico di Catona, una Fiat Panda non si è fermata ad un controllo di alcuni agenti della polizia.

L’uomo alla guida ha invece accelerato, fuggendo lungo via Nazionale mentre i poliziotti si mettevano all’inseguimento. Nel frattempo, gli agenti hanno avvisato alcuni colleghi per avere rinforzo.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Catone, dove è avvenuto l’incidente

Questi hanno poi piazzato la propria volante di traverso rispetto alla strada imboccata dall’auto in fuga. Anche questa volta però, il guidatore dell’utilitaria ha deciso di non fermarsi, impattando contro la volante.

Lo schianto contro la volante nel quartiere di Catona

La Fiat Panda si è quindi scontrata con l’auto arrivata di rinforzo, distruggendola, per poi sbandare e andare a schiantarsi definitivamente contro un lampione.

Immediatamente dopo, per via della velocità particolarmente alta dell’inseguimento, anche la pattuglia che originariamente aveva intimato l’alt all’utilitaria si è scontrata con la volante dei colleghi.

L’uomo alla guida della Panda è stato estratto dalla macchina e fermato. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. L’auto che guidava non era munita di assicurazione e sarebbe questa la ragione per cui, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, non si sarebbe fermato.

Le dichiarazioni dei sindacati di polizia

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i medici del 118 per le ferite riportate sia dall’uomo alla guida della Fiat Panda, sia per un agente di polizia rimasto ferito nello scontro.

Per entrambi si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul tema è intervenuto il segretario generale del Sindacato autonomo di polizia Stefano Paoloni, che ha espresso i propri auguri di pronta guarigione all’agente rimasto coinvolto.

“Auguri di pronta guarigione al collega rimasto ferito. Episodi del genere dimostrano, ancora una volta, quanto sia rischiosa la nostra professione. Mostriamo profondo apprezzamento per i colleghi che, nonostante l’evidente rischio al quale erano esposti, non hanno esitato a fare il loro dovere per garantire il rispetto delle regole e della legge” ha dichiarato Paoloni.