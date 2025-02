Non paga il kebab, poi minaccia di morte i poliziotti e li prendi a calci: arrestato un giovane a Rimini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per resistenza e porto abusivo di oggetti contundenti il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Rimini. Nella serata del 20 febbraio, un giovane straniero è stato fermato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nei pressi di un kebab in zona marina Centro.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 22.00, una pattuglia della sezione volanti è stata inviata sul posto dopo diverse segnalazioni al 112 riguardanti una lite animata. Gli agenti hanno trovato un uomo con una tumefazione all’occhio sinistro e il volto insanguinato.

Reazione violenta

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di aggredirli con calci e pugni, minacciando di morte i poliziotti con frasi come “vi ammazzo tutti”. Gli agenti, mantenendo la calma, sono riusciti a bloccarlo utilizzando una pistola a impulsi elettrici.

Scoperta di un arnese da scasso

Durante la perquisizione, è stato trovato un arnese da scasso di circa 17 cm nella tasca della giacca dell’uomo. Le prime ricostruzioni indicano che la lite potrebbe essere scaturita dalla pretesa di cibo senza pagamento, portando al danneggiamento dell’interno del locale di Rimini.

Arresto e presunzione di innocenza

L’uomo è stato arrestato per i reati sopra indicati ed è in attesa del rito direttissimo previsto per il giorno successivo. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

