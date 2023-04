Non è l'Arena di Massimo Giletti sospesa da La7, dopo 6 anni non andrà più in onda: cosa farà il conduttore

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

L’emittente La7 ha deciso di sospendere Non è l’Arena, il programma tv condotto da Massimo Giletti. A renderlo noto è stato un comunicato stampa diffuso dalla rete di Urbano Cairo in cui l’azienda ha ringraziato il giornalista per il lavoro svolto con passione e dedizione negli ultimi sei anni. La decisione comporta che il programma tv non andrà più in onda già a partire da domenica prossima, 16 aprile.

La decisione di La7 di sospendere Non è l’Arena

L’emittente televisiva La7 non ha fornito dettagli sul perché ha adottato la decisione di sospendere il programma condotto da Massimo Giletti.

Sarebbe da escludere che la decisione con effetto immediato sia legata a un calo di ascolti della trasmissione in onda da sei anni.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti durante la conduzione del programma tv Non è l’Arena

Già da qualche tempo, tuttavia, circolano voci su una possibile separazione di Massimo Giletti dall’editore Urbano Cairo.

Più volte, infatti, è stata avanzata l’ipotesi di un riavvicinamento del giornalista con la Rai che Giletti ha lasciato nel 2017 per poi approdare su La7.

Cosa farà Massimo Giletti

Nel comunicato stampa diffuso dalla rete, si rende noto che Massimo Giletti resterà comunque a disposizione dell’azienda.

Non è chiaro cosa si intenda con questa precisazione. Il contratto che lega il giornalista a La7, infatti, dovrebbe scadere in estate.

Al momento, non è dato sapere se sarà rinnovato o meno, anche perché sembra che il conduttore abbia riallacciato contatti in Rai. L’emittente pubblica, infatti, starebbe cercando di riportare da sé il giornalista affidandogli un nuovo programma televisivo.

Il commento del conduttore

Intanto Giletti ha commentato la notizia della sospensione di Non è l’Arena dicendo di aver preso atto della decisione dell’azienda.

E poi, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos, non ha nascosto la preoccupazione per le “trentacinque persone che lavorano con me da anni – ha dichiarato – e che da un giorno all’altro vengono lasciate per strada”.

Massimo Giletti è approdato sull’emittente La7 a novembre 2017 con il programma Non è l’Arena. Il nome rievocava chiaramente quello de ‘L’Arena‘, lo spazio domenicale pomeridiano guidato da Giletti su Rai 1.

Il giornalista ha condotto il programma in Rai fino al 2017, quando si sono interrotti i suoi legami lavorativi con l’emittente pubblica.

In una sua recente intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, il conduttore ha parlato di un allontanamento forzato dalla Rai, manovrato da mandanti politici di cui non ha fatto nomi.