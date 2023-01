Noce moscata allucinogena tra i concorrenti di Amici a Capodanno: l'avrebbero sniffata per poi sentirsi male

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Scoppia il caso Capodanno ad Amici 22. Dalle anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio su Canale 5, è emerso che cinque allievi si sarebbero resi protagonisti di comportamenti ritenuti “gravi” durante la festa dell’ultimo dell’anno. Fatti che non sono stati resi noti, facendo moltiplicare sui social congetture e illazioni.

Amici, scoppia il caso Capodanno

C’è attesa per la puntata di Amici che andrà in onda domenica 15 gennaio su Canale 5. Dalle anticipazioni sappiamo che sono stati presi seri provvedimenti nei confronti di sei allievi – Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu – ritenuti responsabili di “fatti gravi” avvenuti la notte di Capodanno.

Da quanto emerso Tommy è stato eliminato mentre gli altri cinque sono andati tutti in sfida immediata. Come sempre le indiscrezioni sono trapelate perché le puntate sono registrate durante la settimana per poi essere trasmesse la domenica pomeriggio.

Al centro del caso i comportamenti tenuti da alcuni allievi durante il party di Capodanno nella “casetta” del talent Mediaset.

Cosa è successo la notte di Capodanno

Il caso è venuto fuori solo nei giorni scorsi in quanti i fatti sarebbero diventati di conoscenza della produzione dopo la registrazione della puntata andata in onda domenica 8 gennaio. Quindi la questione è stata affrontata nella registrazione fatta mercoledì 11 gennaio che andrà in onda domenica 15.

Cosa sia successo la notte del 31 dicembre non è ancora chiaro. Maria De Filippi “per rispetto del pubblico e dei ragazzi” avrebbe deciso di non mandare in onda i video, che invece sono stati visti dai prof.

Dopo la diffusione delle anticipazioni, sui social sono esplose le congetture e le illazioni. Si è ipotizzato di tutto: dall’uso di stupefacenti all’abuso di alcolici, da un rapporto di gruppo a danni alla casetta.

L’ipotesi noce moscata allucinogena

La teoria più gettonata però sarebbe quella secondo cui i ragazzi avrebbero sniffato della noce moscata. Di questa ipotesi parla Amici News, la pagina Twitter che si occupa di diffondere le anticipazioni sulle puntate dello show.

Amici News riporta di aver avuto conferma dell’ipotesi noce moscata da una persona vicina ad uno dei concorrenti.

Raga.. mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata + si sono sentiti pure male dopo#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2023

Secondo quanto si legge, durante la festa dell’ultimo dell’anno i ragazzi avrebbero sniffato la spezia, che se assunta in dosi eccessive può causare allucinazioni, come anche febbre, vomito e eccitazione nervosa.

Gli effetti allucinogeni della noce moscata

La noce moscata è una delle spezie più usate in cucina, ma se usata in dose eccessive può provocare allucinazioni e altri effetti indesiderati come febbre, nausea, vomito e notevole eccitazione nervosa.

Effetti che possono insorgere dopo il consumo di dosi elevate, in genere dai 2 grammi in su, variabili in base a peso, età e sensibilità personale.

L’effetto allucinogeno della noce moscata deriva da due composti attivi, la miristicina e l’elemicina, le cui strutture chimiche sono simili a quelle delle amfetamine e dell’LSD.