Nobel Fisica 2022 ad Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger per i lavori sulla meccanica quantistica

Il Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato a tre docenti: Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger “per gli esperimenti con gli intrecci di fotoni che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell’informazione quantistica”.

Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger sono stati premiati per il lavoro sulla meccanica quantistica, in particolare per gli esperimenti sulla correlazione quantistica, “che stabiliscono la violazione del teorema delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell’informazione quantistica”.

Hanno ricevuto il riconoscimento per aver gettato le basi del futuro dell’informazione e delle comunicazioni: i loro esperimenti sul fenomeno chiamato ‘entanglement’, una sorta di abbraccio a distanza delle particelle, ha accelerato lo sviluppo dei potenti e velocissimi computer quantistici, misure più precise e crittografia a prova di hacker.

