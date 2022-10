Nobel Chimica 2022 a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless per lo sviluppo della chimica del clic

Il Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Carolyn Bertozzi della Stanfrod University, Morten Meldal dell’Università di Copenaghen e Barry Sharpless, Scripps Research.

Bertozzi, Meldal e Sharpless sono stati premiati “per lo sviluppo della chimica del clic (o chimica a scatto, ndr) e della chimica bioortogonale“, ha spiegato l’organizzazione.

Per Sharpless si tratta di un ‘bis’, dato che aveva già vinto nel 2001 (è il quinto a vincere due volte il Nobel).

WATCH LIVE: Join us for the 2022 Nobel Prize in Chemistry announcement.

Hear the breaking news first – see the live coverage from 11:45 CEST.

Where are you watching from?#NobelPrizehttps://t.co/MXct1Fcp57

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022