Noa e Mira Awad a Sanremo, chi sono le cantanti di Israele e Palestina protagoniste del duetto su Imagine

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Le cantanti Noa e Mira Awad duetteranno durante la prima serata di Sanremo 2025. Le due artiste, la prima israeliana e la seconda palestinese, porteranno sul palco dell’Ariston il brano Imagine di John Lennon. Anche se nessuno dei brani in gara parlerà degli orrori della guerra, quindi, non mancherà un chiaro appello alla pace tra Israele e Palestina.

Chi sono Noa e Mira Awad

Per Noa, la cantante israeliana, non si tratta della prima volta sul palco dell’Ariston. L’artista ha già partecipato, nel 1995, come ospite internazionale. Nel 2006, invece, affiancò Carlo Fava e i Solis String Quartet, partecipando al Festival come concorrente con il brano Un discorso in generale.

Al secolo Achinoam Nini, è attiva come cantante dal 1991. Nel nostro Paese, è diventata famosa grazie a Beautiful That Way. Roberto Benigni la scelse infatti, nel 1997, per interpretare questo brano, tema principale del film La vita è bella.

Fonte foto: ANSA

In uno scatto del 2009, Noa e Mira Awad si esibiscono insieme in Spagna

Mira Awad, invece, è una cantante e attivista palestinese con cittadinanza israeliana che vive a Londra. Ha partecipato, insieme alla collega Noa, all’Eurovision Song Contest 2009 per rappresentare Israele con il brano There must be another way.

Attiva come attrice, autrice e cantante, ha anche composto brani per il cinema e il teatro.

Il duetto a Sanremo: interpreteranno Imagine

Noa e Mira Awad saranno presenti a Sanremo 2025 in qualità di ospiti internazionali della prima serata, l’11 febbraio.

Al Festival, le due cantanti lanceranno un messaggio di pace a Israele e Palestina, esibendosi con Imagine.

Il celebre brano di John Lennon, infatti, è un noto inno alla pace. Pubblicata l’11 ottobre 1971, la ballata soft rock di Lennon venne definita da suo stesso autore come una “preghiera positiva”, in cui si immagina un mondo privo di discriminazioni religiose e pieno di pace.

Un appello alla pace tra Israele e Palestina

Il duetto tra Noa e Mira Awad è una sorpresa: il direttore artistico Carlo Conti aveva infatti espresso la sua soddisfazione in merito ai testi delle canzoni in gara al prossimo Sanremo 2025. Nessuno dei brani parlerà di guerre, ci si concentrerà maggiormente su brani rivolti alle famiglie.

L’appello alla pace tra Israele e Palestina, ad ogni modo, non mancherà grazie alla performance delle due artiste.