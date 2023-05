No vax lancia un ordigno contro la polizia a Ratingen in Germania: 12 feriti e una donna morta, arrestato

Un ordinario intervento per accertamenti, poi l’esplosione. A Ratingen, nei pressi di Düsseldorf in Germania, 12 uomini delle forze dell’ordine sono rimasti feriti a seguito della deflagrazione che li ha investiti una volta aperta la porta di un appartamento sulla Berlin Strasse, dove si erano recati su segnalazione di alcuni vicini. Un 57enne no vax e vicino ai negazionisti del Coronavirus è stato arrestato come principale sospettato.

No vax fa esplodere un ordigno contro la polizia in Germania

Come scrive ‘Bild’, l’episodio è avvenuto questa mattina di giovedì 11 maggio a Ratingen, in Germania.

Le autorità erano intervenute in un appartamento sulla Berlin Strasse su segnalazione di alcuni condomini. La cassetta corrispondente all’abitazione, infatti, era piena di corrispondenza e per questo si sono destati sospetti sulla salute dell’inquilino.

Fonte foto: ANSA Un no vax è accusato di aver lanciato un ordigno contro le forze di polizia a Ratingen, in Germania

I soccorritori, giunti sul posto, hanno aperto la porta dell’appartamento ma davanti a loro si è parato un uomo, un 57enne che – secondo ‘Spiegel’ – ha dato fuoco ad un oggetto.

Subito dopo un’esplosione ha investito gli agenti presenti sul posto, ferendo 10 vigili del fuoco e due poliziotti.

Il cadavere di una donna nell’appartamento

‘Spiegel’ e ‘Bild’ riportano che all’interno dell’appartamento era presente anche il cadavere di una donna. ‘Corriere della sera’ aggiunge che potrebbe trattarsi della madre del 57enne.

Non è dato conoscere le cause della morte della donna, che secondo le fonti locali avrebbe aperto la porta agli agenti intervenuti per il controllo per poi morire a seguito dell’esplosione.

Non è ancora chiaro se la deflagrazione sia scattata a seguito di un comando collegato alla porta di ingresso o se sia stata innescata dall’uomo.

L’incendio e l’arresto

Subito dopo l’esplosione, sul posto sono intervenute altre pattuglie della polizia insieme ad alcune ambulanze, mentre il cielo veniva sorvegliato dagli elicotteri.

Dall’esplosione è scoppiato un incendio; la zona è stata subito isolata e alcuni tiratori scelti si sono appostati puntando le armi contro l’appartamento.

Gli agenti sono riusciti infine ad arrestare l’uomo, ferito gravemente, e a trasportarlo all’ospedale. L’epilogo risale alle ore 15.

Ricordiamo che no vax e negazionisti della pandemia del Covid-19 sono ancora attivi nonostante la fine dell’emergenza, con strategie di comunicazione secondo le quali i vaccini sarebbero inefficaci e pericolosi in quanto applicati su una malattia ritenuta inesistente e che sarebbe stata generata – dicono – da non meglio precisati potenti per poter controllare la popolazione mondiale.

Recentemente un no vax ha aggredito Giuseppe Conte a Massa per le restrizioni applicate durante l’emergenza in Italia.