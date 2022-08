Nirmal Purja alla Capanna Margherita in scarpe da ginnastica e pantaloni corti: insultato, ma è noto scalatore

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La scena che non ti aspetti: uno dei più noti scalatori al mondo, Nirmal Purja, nel rifugio alpino più alto d’Europa, la Capanna Margherita, sulla cima della punta Gnifetti, gruppo del Monte Rosa, a 4556 metri. Ma a destare scalpore non è stata tanto la sua presenza, visto che di fatto non l’ha riconosciuto nessuno, quanto il suo outfit: scarpe da trekking e pantaloni corti, come si nota da una foto diventata virale sui social. I ‘puristi’ l’hanno ritenuta un’offesa alla montagna, quell’attrezzatura è sostanzialmente misera per chi vuole scalare. Così hanno insultato Purja, senza sapere che fosse il ‘re degli 8 mila‘, famoso per aver scalato tutte e 14 le montagne più alte del pianeta in 6 mesi.

Perché Nirmal Purja è stato insultato

Ma perché Nirmal Purja è stato insultato sui social?

Di fatto, visto l’outfit parecchio ‘leggero’, è stato scambiato per uno degli inesperti che a volte si avventurano sui ghiacciai senza la giusta attrezzatura.

“L’ennesimo merendero pantaloncini corti e scarpe da ginnastica per salire fino a Capanna Margherita. Io mi chiedo se sta gente abbia un minimo senso di cosa voglia dire essere in montagna su un ghiacciaio”, recita un commento.

Gli fa eco un altro utente, che sottolinea come la montagna “andrebbe lasciata ai veri amanti delle escursioni e non a chi, con le proprie azioni, rischia di mettere in pericolo i soccorritori“. Questo perché, comunque, occorre sempre la massima attenzione durante le escursioni: lo scorso 13 agosto, in Val Camonica, un 30enne è morto dopo essere caduto in un dirupo.

La difesa di chi lo ha riconosciuto

Ma c’è chi ha riconosciuto Nirmal Purja e lo ha quindi difeso: “I pantaloni non sono corti, ma tirati su. Le scarpe potrebbero essere solo un secondo paio portate al rifugio. Ma quelli che commentano lo sanno chi è? È forse il migliore alpinista vivente, detiene diversi record sugli 8 mila metri: questo qui a capanna Margherita ci può salire anche in mutande”.

Il commento dei gestori della Capanna Margherita

Sul tema sono intervenuti anche i gestori, ripresi dal Corriere della Sera: “Per quanto ci riguarda qui possono salire come vogliono e Purja non è stato di certo il primo a scalare la vetta con le scarpette. Come lui, anche molti altri esperti camminatori, che sanno quello che fanno”.

Chi è Nirmal Purja: il record degli 8 mila

Nirmal Purja ha compiuto 39 anni lo scorso 25 luglio.

È un alpinista nepalese ed è diventato famoso per aver scalato tutte le 14 montagne di 8 metri nel tempo record di 189 giorni, nel 2019.

Ecco le cime, con la relativa data di ascensione: