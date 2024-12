Nino Ciccarelli capo ultrà dell'Inter in arresto, per cosa è stato condannato il leader dei Viking

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna di nuovo in carcere il capo ultrà dell’Inter Nino Ciccarelli. Lo storico leader dei Viking è stato arrestato dai carabinieri per un cumulo pena: deve scontare 4 anni e 8 mesi per l’assalto ai tifosi del Napoli del dicembre 2018 e per altri fatti minori. Ciccarelli è anche indagato nell’inchiesta della Dda di Milano sulle infiltrazioni mafiose nella curva dell’Inter.

Notizia in aggiornamento