Nigel Farage e le frasi su Putin e l'Occidente come causa della guerra in Ucraina, la risposta di Rishi Sunak

Bufera nel Regno Unito contro Nigel Farage, re della Brexit e oggi leader del partito di destra Reform UK, per le parole pronunciate sulla guerra in Ucraina. Secondo il politico, infatti, le colpe del conflitto sarebbero tutte dell’Occidente che avrebbero provocato la Russia. Parole che sanno di un assist a Putin, col premier Rishi Sunak che è andato all’attacco del membro del Brexit Party.

Nigel Farage e l’accusa all’Occidente sulla guerra in Ucraina

“L’Occidente ha provocato la Russia sulla guerra in Ucraina” ha detto Nigel Farage, spezzando di fatto una lancia in favore di Putin.

Il re della Brexit, oggi leader del partito di destra Reform UK che sta volando nei sondaggi nel Regno Unito in vista delle elezioni del 4 luglio prossimo, ha infatti sottolineato che “la Russia è un orso, e come tale non si deve provocare con un bastone appuntito, perché poi quell’orso ti salta addosso”.

E nel corso di un’intervista rilasciata alla Bbc il 60enne britannico ha ribadito: “Sull’Ucraina, l’Occidente ha provocato Vladimir Putin, vedi i tentativi di espansionismo della Nato. Ovvio, il presidente russo è responsabile dell’invasione e non c’è dubbio su questo. Ma, così facendo, l’Occidente ha dato una scusa a Putin per attaccare“.

“E io lo dicevo che prima o poi sarebbe successo. Non a caso, anche prima dell’invasione della Crimea nel 2014, sostenevo che presto sarebbe scoppiata una guerra in Ucraina. Perché io prevedo le cose” ha ribadito.

La risposta del premier Sunak

Parole, quelle di Farage, che hanno provocato la reazione del primo ministro Rishi Sunak che ha puntato il dito contro il leader di Reform UK: “Parole pericolose e completamente sbagliate, perché fanno il gioco di Putin”.

Fonte foto: ANSA Rishi Sunak, premier britannico

Il ministro dell’Interno James Cleverly, anche lui del partito conservatore ha dichiarato che le parole di Farage confermano che “è un leader inadatto e non all’altezza del nostro Paese”.

Farage amico di Putin?

In passato, Nigel Farage ha dimostrato di essere euroscettico in più occasioni ed è stato accusato anche di vicinanza alla Russia, vedi per esempio la sua partecipazione negli anni scorsi a Russia Today, tv legata direttamente al Cremlino.

Il 60enne ha sempre negato di aver avuto contatti diretti con Vladimir Putin o con Mosca, in quanto “pensatore libero”.