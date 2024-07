Nicolas Vaporidis prima del matrimonio ricorda la sua vita da attore: "Travolto dal successo, non ero felice"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un’intervista, Nicolas Vaporidis ha parlato del suo futuro, con un matrimonio imminente, e del suo passato, con la vita da attore più difficile di quanto si possa immaginare: “Sono stato travolto dal successo. Quella era una vita artefatta, non ero felice”.

Nicolas Vaporidis si racconta

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’attore classe 1981 Nicolas Vaporidis si è raccontato, parlando del suo passato da attore e del suo futuro, che al momento sembra molto positivo.

Il racconto della sua vita (professionale) non poteva che partire da “Notte Prima degli Esami”, il film di Fausto Brizzi che è diventato un cult generazionale e che ha decretato l’enorme successo di Vaporidis, diventato in poco tempo uno degli attori italiani più conosciuti.

Fonte foto: ANSA Nicolas Vaporidis in una scena di “Notte Prima degli Esami”: l’attore si è raccontato in un’intervista, parlando del passato del futuro, con un matrimonio imminente

“Nessuno ti insegna a gestire quella roba là. Avevo 24 anni. La sera prima che uscisse il film ero un perfetto sconosciuto – ha detto Vaporidis – il giorno dopo mi fermavano per strada. Si è aperto un mondo, mille possibilità. Da quel momento ho fatto 20 anni di cinema e 46 film. Un bel giro sulla giostra, insomma”.

Una vita artefatta

Il successo però non sempre è positivo, soprattutto quando arriva tra le mani di chi non riesce a gestirlo, venendone travolto. Non tutti hanno la forza di tirarsi indietro mentre si cavalca l’onda, ma non è questo il caso di Vaporidis: “Ho detto basta, perché quella non era la vita vera. Mi sono trasferito a Londra e ho ricominciato”.

“È stato difficile gestire quella popolarità. Per me era una cosa assurda – continua poi Vaporidis – La mia è una famiglia normale, mia madre aveva un negozio di abbigliamento. E poi ero timido, in realtà ho fatto l’attore proprio per esorcizzare quella timidezza. Immaginate quando sono stato travolto dal successo”.

“Porte aperte ovunque. Tutti che ti vogliono. Donne, soldi. Ho perso il senso della realtà. Era una vita artefatta. Con rapporti artefatti. Molti ti stanno intorno solo per opportunismo. E poi parte una corsa a chi ha di più, a chi fa più cose” ha chiarito l’attore, che ha comunque trovato la forza di sottrarsi a questi meccanismi tossici e di trasferirsi a Londra, dove ormai vive da tre anni.

Il matrimonio imminente

“Già prima della pandemia il mio lavoro era diventato solo un lavoro, non c’era più quella gioia che avevo provato all’inizio. […] Ho capito che me ne dovevo andare” ha poi chiarito Vaporidis, che nella capitale britannica ha anche aperto un ristorante, Taverna Trastevere.

Un’attività che è andata così bene da permettergli di aprire altri due locali, uno a Milano e l’altro sempre a Londra. E per condire il tutto, è in arrivo anche un matrimonio, che sarà celebrato tra due settimane.

“La mia futura moglie si chiama Ali. Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato”.