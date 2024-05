Nicola Zingaretti ha avuto un tumore, la rivelazione dell'ex governatore del Lazio sui problemi di salute

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nicola Zingaretti, ex presidente della Regione Lazio nonché ex segretario del Partito Democratico, ha avuto un tumore. A raccontarlo è stato lo stesso 58enne deputato a Un Giorno da Pecora sulle frequenze di Rai Radio1, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. L’ex governatore, che oggi sta bene e corre come candidato del Pd per le elezioni Europee, ha lanciato un messaggio a tutti gli italiani sulla prevenzione e ha fatto una promessa in caso di elezione a Bruxelles.

Zingaretti e la rivelazione sul tumore

Nel corso dell’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora sulle frequenze di Rai Radio1, Nicola Zingaretti ha raccontato qualcosa che non tutti sapevano, che ha tenuto nascosto in questi mesi.

L’ex governatore della Regione Lazio, infatti, ha spiazzato tutti svelando: “L’anno scorso ho scoperto di avere un tumore maligno“.

Il 58enne romano però ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché grazie alle cure è riuscito a toglierlo e “ora sono qui a parlare”.

Il messaggio dell’ex governatore sulla prevenzione

Zingaretti, raccontando l’esperienza vissuta e il grave problema di salute, ha sottolineato l’importanza della prevenzione. L’ex segretario del Pd, infatti, ha scoperto di avere un tumore grazie all’esame dei nei.

Uno di quelli controllati, quasi casualmente, si è rivelato essere un melanoma. E Zingaretti ha quindi deciso di lanciare un messaggio a tutti gli italiani: “Voglio dire a tutti di fare l’esame dei nei prima che arrivi l’estate. Sono qui a parlare grazie a quella scelta, la prevenzione è fondamentale”.

Fonte foto: ANSA Nicola Zingaretti

La promessa in vista delle Europee

Nicola Zingaretti poi ha voltato pagina, parlando delle prossime elezioni Europee facendo una promessa ai microfoni di Un Giorno da Pecora.

Parlando con Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti, infatti, ha detto: “Se superiamo FdI e diveniamo il primo partito italiano mi tingo in diretta da voi una ciocca di capelli, quelli che mi sono rimasti almeno, di rosso“.

Quella frecciata alla premier Giorgia Meloni

E parlando proprio delle elezioni Europee, Zingaretti ha mandato una chiara frecciata alla premier Giorgia Meloni.

Quando ti presenti alle elezioni, non serve a molto dire “Vota Giorgia”. Devi dire agli elettori che cosa vuoi fare e soprattutto che cosa hai fatto

Sulle possibili alleanze ha quindi specificato: “Non sono disposto ad allearci in Europa con i Conversatori di Giorgia Meloni, che non vogliono un’Europa attenta alle persone e soprattutto hanno il vizietto di volerla distruggere. Dobbiamo prendere la distanza da chi, nella maggioranza, vuole togliere le bandiere europee. Ma stiamo scherzando?