Nicola Porro debutta a Stasera Italia con Filippo Facci: la telefonata con Berlusconi "prima di morire"

Nella serata di lunedì 4 settembre è tornato sugli schermi Nicola Porro, alla conduzione di Stasera Italia, su Rete 4. Prima dell’inizio della trasmissione, Porro aveva rivelato in un’intervista di come il suo mancato passaggio in Rai e la sua decisione di restare in Mediaset sia stata influenzata da una telefonata ricevuta da Silvio Berlusconi.

Nicola Porro torna su Rete 4

È ricominciata nella prima serata di ieri – lunedì 4 settembre – l’avventura televisiva di Nicola Porro, il conduttore che è tornato su Rete 4, alla guida del programma Stasera Italia.

Porro è affiancato in studio dal discusso giornalista e opinionista Filippo Facci, che aveva perso uno spazio a lui dedicato in Rai a causa di un suo articolo, pubblicato da Libero Quotidiano, nel quale affrontava non in maniera impeccabile il caso di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, accusato di stupro.

Fonte foto: ANSA Nicola Porro con Silvio Berlusconi, durante una puntata del febbraio 2019 di Quarta Repubblica

Dopo la coppia Porro-Facci (commentatore fisso di Stasera Italia), il conduttore e vicedirettore de il Giornale fa il bis con Quarta Repubblica, che in pratica permette a Porro di mantenere una diretta continua sul canale Mediaset dalle 8 e mezza di sera fino all’una di notte.

La trattativa con la Rai

Eppure, nonostante Mediaset abbia offerto a Porro molto spazio, per lungo tempo l’autore televisivo è stato in trattativa con la Rai, come confermato anche in una recente intervista rilasciata a DiPiùTv.

Posso ha difatti confermato che da viale Mazzini aveva ricevuto una proposta per condurre non uno ma due programmi, ma la sua decisione di passare in Rai, ora che è cambiato il CdA, è stata ostacolata da una telefonata.

Non una chiamata qualsiasi, ma da Silvio Berlusconi, che ha telefonato a Porro “poco tempo prima di morire, dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Raffaele, in seguito al primo ricovero”, come ha raccontato lo stesso conduttore.

La telefonata di Silvio Berlusconi

Come ricorda Nicola Porro, non molto tempo fa è stato contattato “prima da Pier Silvio e successivamente da suo padre Silvio”, che era stato da poco dimesso dopo il primo ricovero. Come ammesso dal conduttore, “non ero il suo pensiero principale in quelle ore, eppure mi ha chiamato”.

Una chiamata con la quale Porro si è convinto a restare in Mediaset, dato che “qui c’erano prospettive interessanti. Mi ha chiamato Silvio Berlusconi, come fece sei anni fa quando la Rai mi tagliò fuori: ‘Mediaset è la tua famiglia‘ ha detto. Sono cose che colpiscono”.

“Dopo la telefonata di Silvio Berlusconi – conclude Nicola Porro – ho deciso così che sarei rimasto a casa mia e ora che il presidente non c’è più, posso dire che è stata anche una scelta di cuore”.