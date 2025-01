Nicola Nite lascia i Tazenda dopo 12 anni, annuncio della band: "Ha bisogno di una pausa", caccia al sostituto

Nicola Nite lascia i Tazenda. Il frontman, da 12 anni alla voce della band sarda, ha annunciato la sua intenzione di separarsi dal gruppo “coscientemente e a malincuore”. La scelta non è dovuta a conflitti interni, tutt’altro. “Il ‘problema’ sono io”, scrive Nite in una nota pubblicata sui social. “Abbiamo sperato fino all’ultimo che non fosse così”, dichiarano i Tazenda.

L’addio alla band di Nicola Nite

In una nota pubblicata mercoledì 15 gennaio i Tazenda hanno annunciato l’uscita di scena di Nicola Nite, il frontman entrato a far parte della formazione dopo l’abbandono di Beppe Dettori, nel 2013.

La band ha riportato le parole del cantante uscente, che precisa che “non c’è una frattura. Non abbiamo mai discusso veramente e di certo non litigheremo ora”.

“Il ‘problema’ sono io”, continua Nite, che descrive gli ultimi due anni di attività come “una fatica strana, profonda, incontrollabile, ingiustificata” che l’ha portato a prendere questa decisione “mai avrei pensato di dover prendere”.

A proposito del suo futuro, Nicola si dice pronto a continuare come “artista, autore e produttore” ma non continuerà il suo percorso come “perno principale che sostiene il lavoro di un’intera produzione di concerti live” in quanto esistono molte possibilità che “non sia in forma”.

La replica dei Tazenda

Nella stessa nota sono riportate anche le impressioni di Gigi Camedda e Gino Marielli, rispettivamente tastierista e chitarrista dei Tazenda. I due parlano della fine di “un rapporto artistico favoloso” e confessa che “l’amicizia ci stringe il cuore di tristezza“. Tuttavia, la macchina della band sarda non si ferma.

I Tazenda, infatti, hanno sul tavolo “un paio di possibili soluzioni: vogliamo solo ponderarle bene”. Quindi il gruppo promette di “andare avanti con coraggio” e rinnova “l’amore per la musica e per la nostra terra, la Sardegna, che non hanno mai smesso di animarci”.

Chi è Nicola Nite

Nicola Nite è nato ad Alghero ed è entrato a far parte di Tazenda nel 2013, un anno dopo l’uscita di scena di Beppe Dettori. Nato Nicola Spanu nel 1978 è stato l’ultimo cantante, in ordine di tempo, della band sarda originariamente capitanata dal compianto Andrea Parodi.

Con i Tazenda Nicola ha inciso un album, Antìstatis, pubblicato nel 2021 e contenente il singolo Dentro le parole. Il suo abbandono è arrivato dopo 12 anni di esperienza con la band. Tanti i nomi che in 37 anni hanno gravitato intorno alla band, da Mogol a Fabrizio De André, ma anche Feiez di Elio e le Storie Tese.